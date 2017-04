Detidos en Vigo dous homes como presuntos autores de polo menos cinco roubos e media ducia de supostos delitos máis

Axentes do Corpo Nacional de Policía da Comisaría de Vigo detiveron a dous veciños de Redondela como supostos autores de polo menos cinco roubos con forza, ademais doutra media ducia de supostos delitos, segundo informaron fontes policiais.

A detención produciuse cando un axente camuflado detectou a un dos homes, ao que xa coñecía, conducindo polo centro de Vigo un vehículo a pesar de carecer de permiso, e deu aviso aos seus compañeiros, que comprobaron que as placas de matrícula figuraban como roubadas, e que tamén se denunciou o roubo dun coche igual ao que conducía o sospeitoso.

Ante esta situación, a Policía organizou un dispositivo discreto de seguimento e vixilancia. Así, comprobouse que o condutor se dirixiu á Rúa Cambeses, onde contactou con outro vello coñecido da Policía, e ambos introducíronse nunha vivenda.

Cando saíron do inmoble, os dous sospeitosos foron interceptados polos axentes da Policía, que lles interviñeron as chaves de dous vehículos e outros efectos. Os detidos foron trasladados a Comisaría, onde se comprobou que un deles tiña pendente unha orde de busca, detención e personación dun xulgado de Vigo, e que entre ambos contaban con máis de 20 antecedentes.

As investigacións policiais permitiron atribuír aos detidos polo menos cinco roubos con forza, ademais dun delito contra a seguridade do tráfico, outro por furto de uso de vehículo, un de falsidade documental, un de usurpación de identidade, estafa e outro furto. Así mesmo, sospéitase da posible participación destes dous homes noutros cinco feitos delituosos.

Esta operación foi desenvolvida por efectivos do grupo da Policía Xudicial de Comisaría, e os detidos e as dilixencias practicadas foron postas a disposición do xulgado de instrución número 8 de Vigo, en funcións de garda.