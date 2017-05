A CIG, a través do seu Secretario Comarcal en Ourense, amosou a súa "satisfación" ante a decisión de Adolfo Dominguez de recuperar para os centros de traballo de Ourense a producción nas liñas U e o departamento de comercio electrónico que trasladara a Madrid.



"A decisión supón un relanzamento da fabrica aquí, para crear emprego", apunta este sindicato que critica a mala xestión da Dirección da empresa e que motivou a aprobación dun "inxusto e inxustificado" expedente de regulación de emprego que deixou na rúa a 105 traballadoras. "Entón non existía plan de viabilidade de cara ao futuro e non había garantía de permanencia desta empresa en Ourense", lembra.



A CIG agarda, agora, que dentro desta nova política da empresa de potenciar os centros de Ourense se recupere, tamén, a producción na sección de planchado, que tiña 80 traballadoras, e cuxo desmantelamento nunca xustificou a empresa.

Tenda De Adolfo Domínguez En China