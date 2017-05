O concelleiro do PP no Concello da Coruña e deputado no Congreso Miguel Lorenzo pediu ao grupo municipal socialista que faga "un exercicio de responsabilidade" tras criticar que estea a soster "o desgoberno" na cidade herculina.

Nunha entrevista á Radio Galega, recollida por Europa Press, e preguntada sobre unha posible moción de censura ao alcalde, Xulio Ferreiro, cuestionou a actuación dos socialistas despois de que, tras a cuestión de confianza,non chegase a materializarse a mesma.

"Critican ao alcalde nos plenos, pero sosteñen o goberno", sentenciou Lorenzo. Mentres, sobre a presidenta local do PP coruñés, Beatriz Mato, sinalou que é a persoa "adecuada" para ser a candidata á Alcaldía da cidade herculina, aínda que admitiu que non está "decidido".

MOCIÓN DE CENSURA E CORRUPCIÓN

Entre outra orde de cousas, e preguntado pola moción de censura a Mariano Rajoy anunciada por Podemos e as confluencias, dixo que se trata dunha "política de xestos". "É a protesta continua sen achegar solucións", sinalou Lorenzo, quen apelou aos votos obtidos polo PP nas últimas eleccións.

Mentres, sobre os casos de corrupción que afectan ao PP, como a operación 'Lezo', admitiu que fan "un dano tremendo ao partido e ao sistema democrático". Con todo, dixo que "o importante" é que estes casos "se coñezan". "A corrupción é algo que vai ligado ao poder, pero o máis importante é perseguila", apostilou.