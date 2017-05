O PPdeG tirará de conselleiros e ex conselleiros para tentar recuperar as deputacións e as cidades

O PPdeG hai tempo que xa ten os ollos postos nas vindeiras municipais. Ninguén fala abertamente desa estratexia, pero a Executiva popular xa traballa cos ollos postos en tentar recuperar o maior número posible de grandes cidades e volver a gobernar nas catro deputacións. E, para conseguilo, non escatimará botar man de ex conselleiros ou conselleiros actuais que son grandes activos dentro do partido.

Feijóo e Agustín Hernández | Fonte: Conchi Paz

Os obxectivos do PPdeG son tentar recuperar o poder en cinco das sete cidades, principalmente, en Santiago, A Coruña e Ferrol, as tres grandes cidades nas que gobernan as mareas. Están convencidos de que o desgaste interno desta formación fará posible que poidan acadar esta finalidade. Tamén cren poder gobernar en Lugo e manter Ourense.

Aínda que nin o voceiro do PPdeG, Miguel Tellado, nin as voces 'oficiais' do PPdeG queren aínda falar de nomes, as quinielas das urbes xa están sobre a mesa. No partido crese que o actual alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, tentará revalidar a praza, e que Agustín Hernández e Elena Muñoz, asentados como portavoces da oposición en Santiago e Vigo, respectivamente, tamén volverán presentarse.

Tamén o nome da conselleira Beatriz Mato, que gañou o congreso local do PP da Coruña contra o exdeputado Javier Escribano, está enriba da mesa tras ser elixida para arrebatar o bastón de mando a Xulio Ferreiro, de Marea Atlántica.

Rey Varela e José Ramón Carballo

Outro conselleiro que segue no punto de mira para un posible regreso á area do ámbito local é o de Política Social, José Manuel Rey Varela, quen xa foi elixido alcalde de Ferrol durante un mandato; mentres que en Lugo (cuxo congreso será convocado de forma inminente) apúntase como próximo presidente local ao subdelegado do Goberno, José Ramón Carballo, que tamén asoma tamén como candidato.

Pedro Arias, Beatriz Mato, Diego Calvo e Carlos Negreira logo do triunfo do PP nas autonómicas

En Pontevedra dáse por feito que Jacobo Moreira non repetirá como candidato e especúlase co nome da deputada Lupe Murillo, pero non hai nada pechado. A última palabra teraa o presidente provincial do PP e vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda.

Cambios na Xunta

A saída de conselleiros para pugnar por alcaldías obrigaría a Núñez Feijóo a acometer unha remodelación do seu Goberno, se non opta por facelo antes. Con todo, polo momento non quere oír falar desta cuestión. De feito, recentemente defendeu a compatibilidade de que Mato fora conselleira e presidenta local, e asegurou que aínda non toca falar de cambios no Executivo.