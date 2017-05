O PPdeG oponse a que a Xunta indague sobre prácticas financeiras fraudulentas

O PPdeG votou en contra este mércores dunha iniciativa de En Marea apoiada polo resto da oposición— na que se buscaba que a Xunta indague sobre prácticas financeiras fraudulentas e que poña medios para acabar con elas. Na comisión de Economía do Parlamento galego, o PPdeG rexeitou todas as iniciativas da oposición.

Comisión de Economía no Parlamento de Galicia | Fonte: Europa Press

O deputado de En Marea Manuel Lago chamou á Xunta a que "se poña á fronte da defensa do país" no "necesario control das prácticas bancarias" para que "non se volva a cebar a bomba que dentro de cinco ou seis anos leve a situación de quebra financeira".

Durante a súa intervención, Lago enumerou unha listaxe de "estafas" financeiras como as preferentes, as "abusivas" cláusulas chan, as comisións excesivas, así como "vender precipitadamente e por baixo do seu prezo a entidades nacionalizadas", entre outras.

Por iso, o deputado de En Marea esixe pór coto a "prácticas fraudulentas que deixaron de ser excepcións para ser unha estratexia premeditada", polo que empraza a que a Xunta exerza de garante dos dereitos dos consumidores.

En Marea denuncia que as "prácticas irregulares se seguen producindo nas entidades financeiras" de Galicia, mentres advirte de que os traballadores de banca padecen "presións que reciben das direccións para colocar estes produtos".

Respecto diso, Lago Peñas puxo como exemplo un recente informe da Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), realizado por inspectores que simulaban ser clientes, no que se seguen detectando prácticas fraudulentas.

POSTURA DOS GRUPOS

A esta iniciativa presentou unha emenda de substitución o Grupo popular que pasaba por que ese labor de indagación recaese no Banco de España e non na Xunta de Galicia. En Marea non aceptou que fose de substitución, senón de engadido, e finalmente non se chegou a acordo.

Durante o debate, Gonzalo Trenor (PPdeG) defendeu que o Partido Popular "actuou" na protección ao consumidor, aínda que recoñece que hai que "ir máis aló" a través de cuestións como unha mellora na transparencia, contratos tipo para comerciantes polo miúdo que "eviten a fraude na letra pequena" ou unha reforma da lei hipotecaria. Con todo, centra ese labor de inspección no Banco España fronte á Administración galega.

Pola súa banda, Begoña Rodríguez Rumbo (PSdeG) esixiu actuar "para que non volvan ocorrer casos como os que se están vendo", dado que "está claro que os bancos non aprenderon" e "seguen aplicando prácticas pouco claras".

Nesta liña, Noa Presas (BNG) mostrou a súa "preocupación crecente respecto da pouca seguridade" para os consumidores e os traballadores de banca, sen fiscalización por parte do poder público dunha "nova xeración de produtos financeiros". Por iso, remarca que a Xunta "non pode relaxarse e dedicarse a ser cómplice".

OUTRAS INICIATIVAS REXEITADAS

Outras iniciativas rexeitadas polos populares nesta comisión pedían á Xunta un plan de igualdade no emprego para promover a inserción laboral de mulleres (do PSdeG), instrumentos financeiros para que flúa o crédito en Galicia (do BNG) e mellorar a execución orzamentaria dos fondos de compensación interterritorial (do PSdeG).

Noela Blanco (PSdeG) reclamou á Xunta a posta en marcha dun plan de igualdade no emprego, xa que considera "importantísimo" incrementar a porcentaxe de mulleres no mercado laboral, á vez que se referiu a a situación de discriminación que padecen.

A proposta atopouse coa negativa dos populares. A deputada Marián García Míguez xustificou que a Xunta vai pór nun plan de emprego feminino este ano e "non fai falla que o volvan solicitar".

Noutra orde de cousas, Noa Presas (BNG) esixiu que o Goberno galego actúe ante os 17.000 millóns de euros en depósitos bancarios que deixan de dedicarse a créditos en Galicia, posto que o país padece "das peores tendencias do Estado" neste campo.

Tamén esgrimiu Presas que en Galicia, en 2009, por cada 100 euros depositados había 132 de crédito, mentres na actualidade esa relación baixou a 71 euros de crédito por cada 100 depositados. Unha "caída o dobre de intensa que no conxunto do Estado".

Sobre esta cuestión, Pedro Puy dixo que non se pode comparar a situación do crédito na actualidade coa do ano no que "se estaba inflando a burbulla inmobiliaria". Aquí, puxo en valor o control do crédito en entidades privadas fronte ás públicas, xa que teñen que ter unha rendibilidade e existir a posibilidade de devolver o diñeiro, o que "fallou" na banca pública, que "non favorece a creación dun tecido produtivo de futuro".

De tal forma, Puy afirmou que a banca privada "segue funcionando relativamente ben unha vez que está saneada". De feito, deslizou que os banqueiros que están no cárcere son de entidades "de carácter semipúblico" ou que "xa estaban nacionalizadas".

Finalmente, Begoña Rodríguez Rumbo (PSdeG) referiuse aos avisos realizados polo Consello de Contas á Xunta para censurar o nivel de transparencia de fondos de compensación interterritorial e o seu índice de execución orzamentaria, que son "claramente mellorables". "De seguir este curso, estes fondos chegarían a ser totalmente irrelevantes", avisou.

En cambio, Cristina Romero (PP) indicou que "non se pode confundir" a execución orzamentaria coa execución do fondo. Garante que non empregalos nun ano "non supón perda de recursos", posto que o financiamento se incorpora ao seguinte exercicio orzamentario.