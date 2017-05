Campións galegos en Londres

Un ascenso histórico e a piques de acadar o soño da FA Cup, coincidindo co 50 aniversario do club. Fundado por emigrantes galegos en Londres en 1968, con sete xogadores galegos actualmente nas súas filas, coa aportación económica da Xunta e o patrocinio de Abanca, e todo un campión da Middlesex County Football League.

Ascenso histórico e pase á FA Cup para o FC Deportivo Galicia. | Fonte: @FCDGalicia

O FC Deportivo Galicia, tras vencer 4-0 ao Cricklewood Wanderers na última xornada a pasada fin de semana, proclamouse campión da súa Liga, o que supón o ascenso de categoría para competir a vindeira campaña na Combined Counties League, décima categoría do fútbol inglés, xa case profesional. Ademáis, segundo agardan os seus dirixentes, o ascenso outorgalle o dereito ao Dépor Galicia a disputar a mítica FA Cup, o torneo de fútbol máis antigo do mundo (1871), tras ter participado este mesmo curso por primeira vez na FA Vase. Para culminar unha tempada espectacular, o Dépor Galicia tentará acadar este sábado o dobrete vencendo na final de Copa o FC Assyria, un dos seus principais rivais na dura loita polo título.

Hoxe en día, o FC Deportivo Galicia (tomou o nome do Dépor por ser daquela maioría os socios coruñeses) conta con ata sete xogadores galegos: Manu Lamas, Martín Decabo, Chema Ríos, Danny Alves, Adam Vigo, Antón Fernández e Sergio. Sobre a posibilidade de xogar a FA Cup, os requisitos son disputar a Combined Counties League e ter xogado previamente a FA Vase, polo que Leo Decabo, pai ourensán e nai coruñesa, responsable do primeiro equipo e principal impulsor do proxecto nos últimos anos, entende que a Federación inglesa non lles vai poñer pegas. Ademáis, dende 2013, o Dépor Galicia conta xa co recoñecemento (FA Charter Standard Club) por parte do organismo que rexe o fútbol inglés.

Un longo percorrido

Segundo recolle a propia web (fcdeportivogalicia.co.uk/) do club, o xerme do FC Deportivo Galicia de Londres está nun grupo de galegos que emigraron nos anos 60 ao Reino Unido. A zona oeste de Londres acolleu a grande maioría dos galegos e en 1968, un grupo deses emigrantes viron no fútbol un xeito de axudarse entre si e combater a morriña por Galicia. O club, inicialmente creado baixo o nome do Centro Galego de Londres, uniuse ao Deportivo para dar paso ao FC Deportivo Galicia de Londres, como homenaxe ao Dépor e a toda Galicia.

Ata 1995 o equipo militou na Harlesden Sunday League e tras gañar un ano os tres títulos (Premier League, Premier Cup e Challenge Cup) decidiu ascender na temporada 95-96, pasando a xogar os sábados a Middlesex County League. A finais da campaña 2006-07, o club pasou polos seus peores momentos e estivo a piques de desaparecer, pero dous xogadores veteranos, Leo Decabo e José M. Andón, asumiron o mando e revitalizaron o proxecto. O 25 de abril do 2013, recibiu unha das máis prestixiosas acreditacións por parte da Federación Inglesa, a FA Charter Standard Club, premio a moitos anos de traballo na xestión e dirección do club.

Ao ser o equipo do Centro Galego de Londres, a Xunta subvenciona cunha pequena cantidade o club, que ademáis dende a tempada pasada, cando os xogadores Martín e Juan Carlos Cambeiro acometeron un tour promocional por Galicia, conta co patrocinio de Abanca. Con todo, non chega para cubrir o orzamento (o custo de alugar as instalacións é moi alto), e os propios xogadores teñen que aportar cartos dos seus petos. Aínda así e malia a todas as dificultades, o Dépor Galicia segue a facer historia e está a piques de cumprir o soño de xogar a mítica FA Cup, xusto coincidindo co 50 aniversario dun club galego en Londres.