(AM) Popular perde 137 millóns ata marzo tras provisións de 496 millóns polo negocio inmobiliario

Banco Popular rexistrou perdas de 137 millóns durante o primeiro trimestre deste ano, fronte a beneficios de 93,79 millóns de euros dun ano antes, tras dotar provisións por importe de 496 millóns de euros, un 69,9% máis que no primeiro trimestre de 2016.

O banco realizou estas provisións debido ao incremento nas dotacións do negocio inmobiliario e co fin de sanear e fortalecer o seu balance.

Ditas provisións, sumadas ás que xa realizara o banco, elevan o cociente de cobertura total ata o 45,2% e a de morosos ata o 51,4%, segundo informou este venres a entidade presidida por Emilio Saracho.

O negocio principal do banco rexistrou un beneficio neto de 180 millóns de euros ao peche do primeiro trimestre, mentres que o negocio inmobiliario anotouse perdas de 317 millóns de euros.

A peche de marzo, o cociente 'CET1 phased in' do banco é do 10,02%, o cociente 'CET1 fully loaded' do 7,33% e a de capital total, do 11,91%, polo que Popular sitúa a súa solvencia por encima dos requisitos esixidos e cumpre co requirimento total regulatorio mínimo aplicable ao grupo, por todos os conceptos, do 11,375%.

A marxe de intereses alcanzou os 500 millóns de euros, un 9,4% menos que no primeiro trimestre de 2016, á vez que a marxe de explotación situouse en 309 millóns de euros, un 25,9% menos que no mesmo período do ano anterior, pero en niveis similares se se exclúen os resultados por operacións financeiras.

Asismismo, as comisións incrementáronse un 4% respecto de finais de 2016, ata os 140 millóns de euros, o mellor trimestre do último ano.

Pola súa banda, os custos caeron un 10% interanualmente ata os 371 millóns de euros. Neste sentido, os gastos de persoal reducíronse un 20% respecto ao primeiro trimestre de 2016, tras o proceso de reestruturación acometido o pasado ano. O cociente de eficiencia evoluciona favorablemente e reduciuse 18 puntos porcentuais respecto de peche de 2016, situándose no 48,72%.

REDUCIÓN DE ACTIVOS IMPRODUCTIVOS

Durante o tres primeiros meses de 2017, o banco levou a cabo unha redución neta dos activos improductivos por importe de 569 millóns de euros, o cal supón, segundo o banco, un cambio de tendencia "moi positivo" no que á xestión do negocio inmobiliario refírese.

Tamén, as recuperacións de créditos morosos evolucionaron de forma "moi favorable", alcanzando a cifra de 996 millóns de euros, polo que as entradas netas en moura descenden en 304 millóns de euros.

As vendas de inmobles foron de 459 millóns de euros no primeiro trimestre, cun incremento do 18,5% nas vendas comerciantes polo miúdo. Así mesmo, as vendas de crédito inmobiliario alcanzan os 402 millóns de euros.

O cociente de moura sitúase no 14,91%, 30 puntos básicos por encima da rexistrada a final do exercicio 2016. O banco destacou que o stock de provisións de crédito aumentou un 44,3% respecto ao primeiro trimestre de 2016, ata os 10.317 millóns de euros, polo que o cociente de cobertura total aumenta ata o 45,2% e a de morosos ata o 51,4%.

Doutra banda, a actividade comercial do primeiro trimestre concentrouse de forma moi especial, segundo o banco, no tramo final, debido a que xaneiro e febreiro estiveron marcados polos cambios organizativos e a reestruturación e os axustes de oficinas.

A pesar de devanditos cambios, a contratación de crédito no primeiro trimestre alcanzou os 4.770 millóns de euros e mantense estable respecto ao mesmo período do ano anterior, no que devandito importe foi de 4.776 millóns de euros.

Do importe total da contratación, o 61,8%, é dicir, 2.950 millóns de euros, corresponden a crédito concedido a pemes e autónomos, o que representa un aumento do 1,7% respecto de peche de 2016. Neste sentido, durante o tres primeiros meses de 2017, o banco aumentou un 8% o financiamento a pemes mediante crédito sen colateral e mediante leasing, así como un 5% en consumo a autónomos.

O tipo medio de contratación do crédito, do 2,87%, supera en 40 puntos básicos ao stock de crédito do banco e mantense por encima da media do sector. Popular subliñou que segue sendo a primeira entidade en España para pemes e autónomos, cunha cota de mercado do 17,7% e unha cota de mercado total de crédito do banco, do 7,66%, que se mantén inalterada.

En canto á evolución do pasivo, o stock dos depósitos a prazo e as contas á vista no primeiro trimestre ascendeu a 77.346 millóns de euros, un 1% inferior ao peche de 2016.