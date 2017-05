Por que xorde outro movemento dentro de En Marea?

Estes días dábase a coñecer o nacemento do 'Proceso 1 de Maio', un novo grupo interno que se crea en En Marea e que está integrado por mozos de distintos movementos estudantís e políticos que queren crear un movemento xuvenil autónomo no seo do partido instrumental.

Asistentes ao plenario de En Marea en Vigo

Entre os seus integrantes hai mozos de toda Galicia, como dirixentes do movemento estudantil Anega; integrantes da Anova; membros do Consello Cidadán Autonómico de Podemos ou da corrente anticapitalista; cadros xuvenís da FPG; así como membros "activos" das mareas municipais da Coruña, Vigo, Carballiño ou Noia

A súa estratexia, segundo eles mesmos deron a coñecer, inclúe crear estruturas que estean "á marxe do control" da coordinadora que lidera Luís Villares e "visibilizar" no plenario de xullo que "o problema interno de en Marea" é a "confrontación de dous proxectos políticos distintos". O sue primeiro encontro terá lugar o vindeiro mércores, día 10 de maio, na Praza de Mazarelos de Santiago de Compostela.

Novo polo de presión?

Pero por que xorde agora este novo grupo dentro de En Marea?. Segundo as fontes consultadas do entorno da coordinadora, o 'Proceso 1 de Maio' nace para crear outro novo polo de presión dentro da formación e estaría impulsado, principalmente, por sectores da FPG, dun grupo crítico de Podemos e de certas mareas, nomeadamente, a da Coruña. É dicir, polos grupos descontentos coa nova coordinadora que dirixe Luís Villares e que apoia, entre outros, o histórico dirixente nacionalista Xosé Manoel Beiras.

O coordinador de Anova e deputado de En Marea, Antón Sánchez

Algúns dos seus integrantes son os que protagonizaron momentos de tensión na última asemblea de Anova, na que houbo empurróns e mesmo patadas entre distintos militantes da formación nacionalista. “É outro xeito máis de tentar desestabilizar a xa de por si precaria situación na que está En Marea”, indican fontes da coordinadora.

Con todo, non o ven así desde o sector crítico que apuntan que é lóxico que os “máis mozos” se queiran organizar e que sexan críticos coa actual dirección porque o seu voceiro “non cumpriu as promesas que pactara”. “Aquí non hai dirixismo de ningún tipo, son os mozos os que queren facer política de seu ao non estar de acordo coa nova coordinadora”, apuntan.

Antón Sánchez desvincúlase

Este mesmo venres, Antón Sánchez, líder de Anova, consideraba "positivo" que os mozos se incorporen á política "desde a esquerda" en Galicia pero desvinculábase da súa creación ao asegurar que “os obxectivos débeos defender a propia organización". Ademais, incidía en que a xente de Anova que participa no 'Proceso 1 Maio' "faino de forma individual".