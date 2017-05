Rocío de Frutos anuncia que deixará a militancia socialista se Susana Díaz gaña as primarias

A ourensá Rocío de Frutos, unha das 15 deputadas socialistas que mantiveron o 'non' na investidura de Mariano Rajoy, anunciou este mércores que se dará de baixa no partido no caso de que a andaluza Susana Díaz gañe as primarias do PSOE.

Rocío de Frutos, cabeza de cartel do PSOE ao Congreso por Ourense | Fonte: Europa Press

Díxoo nunha entrevista concedida á Radio Galega quen comezou a súa militancia en filas socialistas unha vez 'fichada' para concorrer como cabeza de lista ao Congreso por Ourense, nas eleccións xerais de decembro de 2015.

Con todo, a deputada indicou que non prevé que a presidenta da Junta de Andalucía poida facerse coa Secretaría Xeral do PSOE, senón que augurou que Pedro Sánchez se fará coas rendas do partido nas primarias do próximo día 21.

"Creo que representaría moi ben os valores da socialdemocracia, e que estariamos no bo camiño", opinou De Frutos, á vez que asegurou que lle gustaría que o exlehendakari Patxi López "se integrase" na candidatura de Sánchez.