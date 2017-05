Carmela Silva cre que os problemas do PSdeG teñen “nome e apelidos: Pilar Cancela e Pedro Sánchez”

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, asegurou que, na súa opinión, os socialistas galegos cometeron un "erro gravísimo que ten nomes e apelidos: Pilar Cancela e Pedro Sánchez", quen "dinamitaron un proceso de unidade que ía permitir que o PSdeG fose ás eleccións (autonómicas) cun proxecto unido".

Carmela Silva. | Fonte: Europa Press

"De aí esta situación que vivimos, pero cada un que asuma as súas responsabilidades", apostilou nunha entrevista en Cadena Ser este domingo na que Silva emprazou a "deixar para máis adiante" o "debate" sobre se se presentará ás primarias do PSdeG.

E é que, para a presidenta provincial, "crear máis incerteza é unha falta de responsabilidade". "Non vou entrar nese debate cando agora mesmo estamos nunhas primarias. De Galicia xa falaremos cando toque", remarcou, para logo reiterar o seu apoio a Susana Díaz na carreira á Secretaría Xeral do PSOE, da que está segura que a andaluza sairá vencedora e que o seu triunfo fornecería un efecto positivo en Galicia.

"Só se gaña Susana Díaz o PSdeG poderá construír un proxecto serio, rigoroso e con ideas. Non podo albiscar outro escenario que non sexa ese", declarou Silva, quen cre que o PSOE vive "durante os últimos anos" un clima de "enorme confrontación tentando enfrontar aos dirixentes que gañan eleccións coa militancia".

Así mesmo, criticou as ameazas dalgúns partidarios de Pedro Sánchez, como a deputada galega Rocío de Frutos, que indicaron que abandonarán o PSOE se gaña Susana Díaz. "Eu quedábame atónita escoitando iso, porque non se pode dicir que hai que darlle voz aos militantes, e se non fan o que eu digo ou o que eu penso, pois nos imos".

DEPUTACIÓN

Cando están a piques de cumprirse dous anos desde a súa chegada á Presidencia da Deputación, Carmela Silva cre que se produciu un "cambio radical" na institución, que rompeu "co caciquismo e o clientelismo" que, na súa opinión, rexían durante a etapa cos populares á fronte.

Así, culpou ao número dous da Xunta e presidente do PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, de orquestrar unha "estratexia" entre os alcaldes populares da provincia "para desprestixiar á Deputación de Pontevedra e a súa presidenta".

"Na rúa non o consegue, porque a xente ve que gobernamos dunha forma totalmente distinta. Eu estou orgullosísima deste goberno da Deputación" declarou, para logo logo sinalar que "non espera nada" do Goberno da Xunta.