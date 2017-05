O ex-técnico da Xunta acepta dous anos de cárcere por suborno na restauración de bens da Igrexa

O ex-técnico da Xunta Carlos Gómez-Gil Aizpurúa aceptou dous anos de cárcere, a inhabilitación por seis anos para o exercicio de emprego ou cargo público, así como unha multa de 2.190 euros e o embargo doutros 103.350 euros por un delito de suborno na restauración de bens da Igrexa en Galicia.

Vista en Santiago pola 'Operación Retablo' | Fonte: Europa Press

A Sección Sexta da Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago, acolleu este martes unha vista por esta causa derivada da 'Operación Retablo' e que concluíu cun acordo entre as partes. Nela, o xuíz lembrou que o acusado, que traballou como empregado público para a Consellería de Cultura entre os anos 2004 e 2009, era o encargado de informar dos proxectos de restauración de inmobles eclesiásticos para que se adecuasen ás técnicas de restauración e fosen realizados por profesionais cualificados.

Por iso, conforme explica a Fiscalía no seu escrito de acusación, coñecía as funcións relativas á restauración e tamén o funcionamento dos procesos de adxudicación das axudas públicas. "Isto permitiulle iniciar unha práctica de imposición de proxectos de restauración a determinadas empresas en detrimento de as restantes", sinala.

Deste xeito, o Ministerio público explicou que "reconducía" aos interesados nos proxectos de restauración ás empresas da súa preferencia". "Como contrapartida", a Fiscalía considera que Gómez-Gil Aizpurúa recibía diñeiro en efectivo ou ben labores que non remuneraba por parte das empresas que executaban as restauracións".

Ademais, o xuíz tamén considerou probado que este principal acusado adquiriu do Bispado de Tui unha casa reitoral en Paraños, en Covelo, nunhas condicións económicas "moi vantaxosas" grazas á "prestación de favores nos procedementos de restauración adxudicados". Así, adquiriu a casa por 60.000 euros a pagar en dez anos, inmoble que acabaría ofrecendo para a súa venda por un prezo de 680.000.

ARQUITECTO DO XACOBEO

A maiores deste extécnico, acordaron penas inferiores por esta causa outro cinco persoas. Así, en primeiro lugar o arquitecto da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo José Manuel Pichel. aceptou unha multa dalgo máis de 700 euros —seis euros ao día durante catro meses— por outro delito de suborno.

En concreto, o Ministerio Público acusao de iniciar unha relación con Gómez-Gil Aizpurúa a través da que este arquitecto propuña obras de restauración a financiar polo Xacobeo. Deste xeito, informaba a esta entidade en sentido favorable para que abonase cantidades para proxectos de restauración que foran informados por Gómez-Gil Aizpurúa.

"A finalidade común de ambos os dous era a obtención de beneficios económicos que lles serían facilitados polas empresas adxudicatarias dos labores de restauración", sinala a Fiscalía. Ademais, o xuíz considerou probado que, a través desta forma incrementou o seu patrimonio e chegou a recibir beneficios en especies, como unha caca dun valor "incerto" e "superior aos 1.000 euros".

OUTROS ACUSADOS

Ademais, aceptaron condenas dun ano de cárcere e multas de 1.000 euros os responsables de tres empresas que, segundo o Ministerio público, actuaban de "común acordo" co principal acusado. En concreto, os acusados son O.Q.L, da entidade CBC; D.D.M, da empresa Alquimia; así como C.A.R, de Ábside.

A Fiscalía considera que os responsables destas entidades contactaron con Gómez-Gil para "adecuar os seus proxectos ás condicións que o establecese". "Como contrapartida á adxudicación, asumiron o pago dunhas cantidades e outros favores que abonarían en efectivo" ao principal acusado, sinala a Fiscalía.

Entre outras, realizaron obras nas Clarisas de Tui, San Martiño da Gudiña, o Mosteiro de San Clodio de Leiro, Santa María a Real de Entrimo, San Salvador de Celanova, Santiago de Coedo de Allariz, Santo André de Cedeira en Redondela ou Santa María de Castro de Cima de Riós.

Por último, foi declarado en rebeldía outro acusado que non compareceu na vista, M.M, da empresa Da Vinci. Unha vez se lle localice, as partes acordaron que se abra unha causa aparte.

A Sección Sexta da Audiencia Provincial da Coruña acordou que os condenados poderán eludir as penas privativas da liberdade se abonan as correspondentes multas e non son autores doutro delito durante o tempo que lles dure a pena.