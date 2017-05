Promove ou non promove o Goberno español as linguas cooficiais?

"Ello dependerá de la normativa que se apruebe como desarrollo de las Leyes 39 y 40/2015 y de las disponibilidades presupuestarias para llevarlo a cabo de forma continua, para garantizar que cualquier actualización se publica al mismo tiempo así como la coherencia de las versiones". Esta é a resposta que deu o Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a unha pregunta do deputado vasco Jon Iñarritu sobre o uso do galego, catalán e vasco nas webs da Moncloa, concretamente na deste ministerio.

Páxina web do Instituto de Investigaciones Marinas

Unha sorprendente resposta que chega poucos días despois de que o Goberno español anunciara que quere apostar pola promoción das linguas cooficiais do Estado tras varias denuncias chegadas desde as nacionalidades históricas nas que se criticaba duramente a imposibilidade de realizar trámites en galego, catalán ou vasco.

"Conseguir a plena accesibilidade" nas linguas cooficiais

Nun comunicado, o Goberno español dicía que quere "completar e conseguir a plena accesibilidade en linguas cooficiais" das páxinas web dos departamentos ministeriais e organismos públicos da Administración Xeral do Estado. Ademais, indicaba que se fixara como obxectivo a elaboración e presentación o 1 de agosto do 5º Informe, que corresponde ao período 2014-2016, sobre cumprimento da Carta Europea de Linguas rexionais e/ou Minoritarias do Consello de Europa.

A resposta dada polo Ministerio de Energía, que fala exclusivamente de ter partidas orzamentarias, é moi diferente a do secretario de Estado para as Administracións Territoriais, Roberto Bermúdez de Castro. Este mostraba a intención do Executivo central de impulsar as linguas cooficiais e anunciaba, tras a reunión do Consello das Linguas Oficiais na Administración Xeral do Estado, a realización dun informe sobre o grao de cumprimento do galego, catalán e vasco na Administración Xeral do Estado e nos seus organismos adscritos ou vinculados.

Teclado dun ordenador

IV Seminario Multidisciplinar sobre o Plurilingüismo

Tamén contrasta esta nova postura do goberno español co que se defendeu no Senado hai menos dun mens, no IV Seminario Multidisciplinar sobre o plurilingüismo en España que inaugurou o presidente da Cámara Alta, o popular Pío García-Escudeiro.

O seminario estivo adicado á realidade lingüística de España, na que ademais do castelán e as linguas oficiais das nacionalidades históricas, conviven outras linguas, como o aragonés, o catalán de Aragón, o asturiano e, curiosamente, o galego-asturiano, que están recoñecidas e protexidas oficialmente, mentres que outras, como o portugués en Estremadura ou diferentes dialectos árabes en Ceuta e Melilla, non o están.

O propio Senado suliñou nun comunicado que o encontro tentou conseguir o “máximo consenso e recoñecemento político” co obxectivo de que este patrimonio sexa considerado unha riqueza de todos os cidadáns.

Nas distintas conferencias e coloquios participaron, entre outros, Francesc Antich Oliver, senador do Grupo Parlamentario Socialista; Fernando Ramallo Fernández, profesor de Lingüística da Universidade de Vigo e membro do Comité de Expertos da Carta Europea para as Linguas Rexionais ou Minoritarias (Consello de Europa); José Ignacio López Susin, director xeral de Política Lingüística do Goberno de Aragón; Fernando Padilla Palicio, director xeral de Planificación Lingüística e Normalización do Principado de Asturias; Carles Martí Jufresa, director do Seminario e exsenador; e Fernando Rodríguez Lafuente, director do Seminario e da Fundación Ortega-Marañón.