O exsecretario de Organización do PP de Galicia e 'número dous' da trama Gürtel, Pablo Crespo, reprochou ao comezo da sesión deste venres do xuízo pola primeira época de actividades da rede corrupta liderada polo empresario Francisco Correa (1992-2005) que a Fiscalía e o avogado do Estado instasen ao tribunal para que obrigase aos acusados nesta causa a estar presentes na vista oral por "razóns estéticas".

Segundo explicou Crespo, que o Ministerio Público e o avogado do Estado, Edmundo Bal, solicitasen a súa asistencia a todas as sesións, porque nas dúas xornadas anteriores da vista oral non asistiu ningún dos 37 acusados, responde a "razóns estéticas", con "pouca sensibilidade e menos de humanidade". "Non sei se nós --en alusión a el mesmo e ao responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes'-- somos os máis indicados para padecer eses criterios estéticos que a acusación sostén", engadiu.

Crespo e 'El Bigotes', ambos en prisión preventiva para cumprir as súas respectivas condenas polo amaño de contratos do expositor institucional da Generalitat Valenciana na Feira Internacional de Turismo (Fitur) entre 2005 e 2009, acudiron este venres á sede da Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) onde se está celebrando este xuízo, despois de que o tribunal da Sección Segunda da Sala do Penal da Audiencia Nacional obrigase este mércores a estes dous acusados a comparecer nas seguintes sesións previstas. A Fiscalía e ao avogado do Estado, Edmundo Bal, pediron a asistencia de todos os acusados tras ver durante dous días o banco dos acusados baleiro.

CORREA CONTINÚA COA AUTORIZACIÓN DE AUSENTARSE NO XUÍZO

Desde que Crespo, 'El Bigotes' e tamén o 'xefe' da trama, Francisco Correa, entraron en prisión pola sentenza da peza da rama valenciá xulgada polo Tribunal Superior de Xustiza de Valencia (TSJV), o tribunal da Audiencia Nacional dispensoulles co fin de evitar os traslados desde os centros penais. Con todo, Correa continúa coa autorización para non acudir ao xuízo xa que o tribunal non o considera "necesario" polo momento. "Ata agora é unha das poucas partes do proceso que non impugnou nada", explicou Hurtado.

"O ter que trasladarse a diario desde unha prisión e o regreso á mesma incide notablemente no traballo que eu fago a diario a man sobre a causa, que é ao que me dedico entre seis e oito horas diarias en prisión, e creo que iso si me prexudica", apuntou o 'número dous' da Gürtel.

Neste sentido, Crespo agradeceu a "benevolencia" que nun principio o tribunal o autorizase para non acudir ao xuízo e apelou ás razóns de "humanidade" para que continúe dita dispensa.

Así mesmo, o exsecretario de Organización do PP galego, lembrou que a Sección Segunda da Sala do Penal da Audiencia Nacional emitiu unha providencia para que se lle facilitase o acceso a medios electrónicos no cárcere e, segundo precisou, "despois de tres meses" aínda non foron habilitados ditas ferramentas informáticas..