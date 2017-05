Arden máis de 40 hectáreas en Ourense e Pontevedra

Perdón por repetir sempre o mesmo, pero os lumes son prácticamente sempre intencionados. Non son " consecuencia" de non sei qué política forestal ( coma di sempre o BNG), de que haxa especies pirrófitas ( que non arden soas ) ou de ningún modelo( que eiquí simplemente non existe) Mentres non se controle aos incendiarios, seguirá habendo incendios. O monte non arde só.