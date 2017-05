Concurso para promocionar o galego … 100% en castelán

Até aí todo normal, salvo que o Consello realiza toda a promoción do concurso en castelán, e non no idioma que se homenaxea no Día das Letras.

Queixos de Tetilla | Fonte: Origen España

Así, na conta oficial do Facebook do Consello hai seis entradas sobre o concurso, todas elas redactadas en español malia que os contidos destacan a galeguidade dos queixos. A microweb do concurso tamén está exclusivamente en castelán. Trátase dun subdominio de Easypromos, empresa de comunicación de Barcelona.

Algúns usuarios do Facebook xa contestaron ao Consello mostrando a súa perplexidade ante esta situación kafkiana. Velaquí unha mostra:

O Consello é unha entidade de dereito privado, en cuxo organigrama hai maioría de representantes de gandeiros e de produtores de queixo; pero tamén dous membros da Administración autonómica, que é unha das súas fontes de ingresos.