Científicos de Colombia visitan o Laboratorio de Metabolopatías do CHUS para exportar o cribado neonatal ao seu país

Os científicos Sócrates Herrera Valencia e Myriam Arévalo, do Centro de Investigación Científica Caucaseco da cidade de Cali, en Colombia, visitaron o Laboratorio de Metabolopatías do Hospital Clínico de Santiago de Compostela para ultimar os preparativos antes de iniciar o primeiro cribado neonatal ampliado no seu país e un dos primeiros en latinoamérica.

Científicos de Colombia visitan o CHUS. | Fonte: Europa Press

Segundo informou a xerencia sanitaria compostelá, ambos os visitantes de Colombia son directores do Centro que é pioneiro no seu país na investigación biomédica con especial énfase en epidemioloxía.

Fai tres anos iniciaron unha "intensa colaboración" co Laboratorio de Metabolopatías da Unidade de diagnóstico e tratamento das enfermidades metabólicas congénitas da xerencia compostelá, segundo especifica, "debido á súa ampla experiencia no cribado neonatal". Así, pretende "poder adoptar o seu modelo de éxito en Colombia".

O Laboratorio de Metabolopatías situado no Hospital Clínico Universitario de Santiago analiza 120 mostras diarias. As principais patoloxías diagnosticadas nel son a fenilcetonuria, o hipotiroidismo conxénito, a fibrosis cística e alteracións dos ácidos grasos.