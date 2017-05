Pleno.- Rueda defende o funcionamento do novo centro do 112 na Estrada, con 70.000 chamadas atendidas

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendeu unha vez máis no Hórreo o funcionamento do novo Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE 112) na Estrada (Pontevedra) a pesar da folga de traballadores, o "principal problema" desde o traslado. Como exemplo, sinalou que se atenderon 70.000 chamadas e máis de 15.000 incidencias.

Manifestouno en resposta á deputada de En Marea Eva Solla, quen insistiu en que a plataforma tecnolóxica ocasiona problemas e subliñou que a Xunta debe velar polas condicións dos traballadores, ademais de queixarse por que non se lle concrete unha data para visitar o novo centro.

"Trasladámoslle que podía visitar o centro este venres ou o que vén. Igual non lle cadra ben porque é inicio de fin de semana, pero seguiremos póndolle data ata que á súa axenda política ou do que sexa que lle veña ben", replicou Rueda, antes subliñar que o funcionamento do servizo é "aceptable".

O vicepresidente da Xunta censurou que En Marea faga "demagoxia" con "sucesos desgraciados como o naufraxio do Novo Marcos" a finais de abril e reafirmouse en que o traslado "non" se vai a reconsiderar porque é unha decisión tras a que está a convicción de que un centro integral, no que funcione tamén o 061, é "mellor" para a xestión das emerxencias.

"OXALÁ QUE HAIA ACORDO"

Ante as demandas dos traballadores, entre outras cuestións polo desprazamento desde Santiago á nova localización laboral, subliñou que "hai xente á que o traballo lle queda agora máis preto que antes". "E aos que non, hai que ofrecerlles unha alternativa", admitiu.

Devandito isto, sinalou que hai iniciativas sobre a mesa de negociación, pero remarcou que a decisión final adoptarase entre a empresa concesionaria e os representantes dos traballadores. "Oxalá que haxa acordo", apostilou.

Ao tempo, rexeitou "rescatar a concesión porque si". "Iso non se fixo en ningún sitio e nas comunidades nas que gobernan compañeiros seus, tampouco", esgrimiu.

Por último, reafirmouse en que o traslado ao centro da Estrada "non" se vai a reconsiderar porque supón "unha mellora e incorpora "moitas máis vantaxes que inconvenientes".