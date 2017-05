Consello.- O plan anual normativo da Xunta para 2017 prevé 11 leis, 69 decretos e 25 ordes

O Goberno galego acordou este mércores a aprobación e posterior publicación no Portal de transparencia da Xunta do plan anual normativo 2017, que inclúe todas as iniciativas lexislativas e regulamentarias que se prevén aprobar neste ano: 11 leis, 69 decretos e 25 ordes.

Na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, sinalou que estes plans de traballo susténtanse en dúas propostas máis amplas, o plan estratéxico para Galicia ata 2020 e o programa electoral co que se presentou ás últimas eleccións autonómicas.

A coordinación e seguimento deste plan estará a cargo da Vicepresidencia da Xunta, que no primeiro trimestre do ano 2018 informará o grao de cumprimento do plan.