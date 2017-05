Arde un camión na AP-9 á altura do municipio de Oroso

Un camión que transportaba peixe ardeu durante a tarde deste mércores mentres circulaba pola AP-9, concretamente á altura do municipio de Oroso.

Ningunha persoa resultou ferida, aínda que o lume calcinou boa parte do remolque do vehículo e a intensa fumareda condicionou a circulación na zona, á altura da peaxe de Sigüeiro, en sentido norte.

O camión transportaba no seu remolque un depósito con 150 litros de gasóleo, que non se viu afectado as lapas.

Varias persoas particulares chamaron ao 112 Galicia para dar conta da situación, sobre as 14.10 horas, e deuse aviso aos Bombeiros de Ordes, a Protección Civil, á Policía Local, á Garda Civil e á Garda Civil de Tráfico.