Participou na construción do sindicalismo nacionalista galego e liderou o seu referente, a Confederación Intersindical Galega, durante os últimos 16 anos. Suso Seixo (Curtis, 1952) deixa a secretaría xeral da CIG este fin de semana, nun momento no que ve condicións para convocar unha folga xeral de maneira inminente: "Necesitariamos un tempo para preparala, pero desde logo no mes de xuño poderiamos facela sen problema algún", afirma.

O secretario xeral da CIG, Suso Seixo, nunha entrevista con Europa Press | Fonte: Europa Press

Nunha entrevista concedida a Europa Press, Seixo arremete contra as "contrarreformas laborais" do PP, un partido que cre que "en condicións normais tería que estar disolto e ilegalizado", xa que está "ao servizo da corrupción e do branqueo de diñeiro".

Chama ao paro xeral e prognostica que tería unha "resposta moi positiva", polo menos en territorio galego, pero admite que "non sería moi operativo" sen UXT e CC.OO., aos que xa transmitiu a súa vontade, sen resposta algunha "de momento". Así as cousas, declina lanzarse en solitario, xa que o obxectivo é cambiar lexislación laboral que depende do ámbito estatal.

Coa vista sempre posta nos "intereses da clase traballadora", o ata agora líder da central con máis afiliados en Galicia (ten actualmente algo máis de 65.000, fronte a uns 53.000 de UXT e 45.000 en CC.OO.) recoñece que se enfrontará a unha situación "estraña" a partir do luns.

Non se xubila ata xuño do ano que vén, polo que polo momento queda como asesor da nova executiva, que prevé "continuista", dentro dun cambio xeracional "natural". De feito, a substitución tomaraa Paulo Carril, secretario de organización da CIG desde 2013 e previamente responsable comarcal desde 2001.

MÁIS TEMPO PARA A POLÍTICA

Militante da UPG e do BNG tamén "desde o principio", como reivindica, de aquí en diante Suso Seixo terá "máis tempo" para dedicarse ao traballo político, aínda que non se plantexa "asumir responsabilidades" ou "cargos de tipo institucional". "Tiven esa oportunidade, pero optei polo traballo sindical porque me parecía que neses momentos era máis necesario", revela.

Os seus escarceos coa política institucional limitáronse ás eleccións xerais de 1977, cando foi nas listas do Bloque Nacional-Popular Galego, candidatura impulsada pola Unión do Povo Galego, partido comunista cun "forte compromiso" que entende imprescindible para combater ao "poder económico" que xera unha sociedade "cada vez máis inxusta".

Así, aínda que se mostra "convencido de que podería continuar" nese plano das institucións, fai fincapé en que a súa elección se decantou polo sindicato, que implica un labor "moi absorbente". E incide en que o que houbo foron "comentarios", pero "nunca se chegou a dar o debate formalmente" nin na UPG nin no BNG, porque quen lle tentearon "sabían perfectamente" o que el priorizaba.

Noutra vida, gustaríalle dedicarse á bioloxía, carreira na que se licenciou porque lle gusta "moito" e á que tentou dedicarse "durante moitos anos". "Se puidese volver empezar, xa que dediquei esta vida ao sindicalismo... se tivese outra a dedicaría á bioloxía; pero como non é así, tampouco me sinto frustrado", reflexiona.

Tras unha crise que "aproveita o capital" para impor "medidas regresivas" e que tamén tivo os seus efectos nas organizacións sindicais --a CIG chegou a ter uns 73.000 afiliados--, confía en terminar 2017 como a primeira forza tamén a nivel de representatividade nos centros de traballo.

2015 e 2016 marcan ao seu xuízo unha "tendencia", ao superar a CIG a UXT en número de delegados, polo que está seguro de que no cómputo de 2013 a este ano a central nacionalista estará á cabeza.

Presume, tamén, de deixar unhas contas "totalmente saneadas". Iso proporciónalle unha "vantaxe enorme" á CIG porque lle dá "total independencia de actuación". "E é o que lle preocupa precisamente ao PP e á Xunta, que fan todo o posible por tentar castigarnos por non ser sumisos ás súas políticas", interpreta. Contrapono á actitude de CC.OO. e UXT, sindicatos aos que afea pactos co poder.

A diferenza destes, ademais, a CIG descarta axustes que afecten ao persoal ou aos seus inmobles. "Foi unha situación planificada", saca peito, tras admitir que unha do oito federacións, a de construción, si pasou por "dificultades" e tivo que tomar medidas, pero "menores".

A SITUACIÓN DO NACIONALISMO

Seixo non é alleo á etapa "moi difícil" e "con moita conflitividade interna" que acaba de pasar o Bloque Nacionalista Galego. "Tivo moito inimigo dentro e fóra", lamenta.

Con todo, estima que a superou, e aínda que valora o "bo papel" de Ana Pontón como portavoz remarca que na formación frontista "hai máis que iso", en alusión a "o aparato mediático montado" ao redor da política e os seus líderes.

"Fose Ana Pontón ou fose calquera outra persoa, se non houbese toda a estrutura de militantes detrás ía ser moi difícil saír do transo polo que pasou o BNG", advirte.

Neste escenario, cre que o Bloque "ten moita funcionalidade" e avoga por ampliar "o espectro do nacionalismo non necesariamente dentro do BNG, senón con outras opcións que se consideran tamén nacionalistas e que poderían axudar a agrandar moito máis o campo do nacionalismo no ámbito político".

Recibiría a constitución dunha "plataforma común" como algo "positivo", dentro dos necesarios "pasos previos", xa que "pretender unificar" todo o nacionalismo político "baixo unas mesmas siglas" neste momento parécelle "complicado".

Por iso é polo que aposta por "camiñar cara a unha plataforma" que recolla a todas as organizacións que se definen como nacionalistas. "O feito de porse de acordo e empezar a facer un traballo en común tanto no campo social como no institucional, nas eleccións, nas candidaturas e tal... pareceríame positivo", defende.

Porque para Seixo o proxecto de En Marea --partido instrumental no que se integran Anova, Podemos e Esquerda Unida-- e tamén o das mareas municipalistas non teñen "un gran futuro". A pesar de non desexarlle "mal a ninguén", considera que esta unión "moi artificial" xera "confusión" e "non vai a ningún lado". Apela, neste punto, a ter "un mínimo de coherencia" e a "casar" opcións con respecto "ao que é Galicia" e os intereses do estado e de "as nacións que o conforman".

SÁNCHEZ, IGLESIAS E FEIJÓO

Recentemente gañadas as primarias por Pedro Sánchez, Seixo observa que "é máis favorable a un PSOE de esquerdas", pero pregúntase "ata onde chega esa esquerda" e avisa de que se fía "pouco" de promesas de campaña. Non augura "grandes cambios", pero "se hai algún e para reforzar as políticas de esquerdas, benvido sexa". "E se iso axuda tamén para reforzar unha visión plural do estado, tamén", engade.

Critica tamén a Podemos e a Pablo Iglesias, ao que identifica cunha "estratexia de mercadotecnia" para "debilitar ao PSOE". Repróchalle que "se estivese preocupado pola problemática dos traballadores presentaría iniciativas para tirar abaixo as contrarreformas laborais do PP". "E de momento non presentou ningunha", resolve.

Por último, atribúe "moita incompetencia e falta de alternativas" a Alberto Núñez Feijóo, que na súa opinión "condena" ao país a ser "cada vez máis periférico". A "única maneira de cambialo", subliña, é "quitarlle a maioría absoluta ao PP".