Angrois.- O PP goberna oito dos 39 concellos que piden a comisión e en Arteixo impulsouna o alcalde popular

O PP goberna en oito dos 39 concellos galegos que piden a comisión de investigación parlamentaria sobre o accidente do Alvia en Angrois. En concreto, trátase de Pontecesures, Redondela (Pontevedra), Xunqueira de Ambía (Ourense), Ordes, Carral, Cabanas, Rois e Arteixo (A Coruña). Neste último municipio foi o propio alcalde, o popular José Carlos Calvelo, o que impulsou a iniciativa.

Vítimas do Alvia depositan 270.000 firmas na Comisión Europea | Fonte: Europa Press

Por outra banda, en Teo, na provincia coruñesa, a socialista Uxía Lemus foi a que deu o paso para promover que o texto se votase no pleno da corporación (gobernada por Anova), que tamén aprobou (coa abstención do PP) solicitar unha comisión para depurar eventuais responsabilidades políticas no Congreso dos Deputados.

Xunto a esta comisión, a iniciativa apoiada por 39 consistorios de Galicia (o luns se debate en Ribeira), tamén demanda outra de carácter técnico, para que elabore un informe sobre as causas do sinistro que substitúa a que redactou a CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios, insere no Ministerio de Fomento).

Seis do sete grandes concellos deron o seu respaldo ás reclamacións das vítimas: Santiago, gobernada por Compostela Aberta e onde o PP se ausentou do pleno, co que evitou ter que situarse; A Coruña, coa abstención do PP; Vigo, Ferrol, Lugo (a modo de declaración institucional) e Pontevedra, onde os populares e os socialistas abstivéronse.

En Ourense saíu aprobado só o punto relativo á comisión técnica, debido á introdución dunha emenda por parte do PP --o bastón de mando nesta cidade osténtao o popular Jesús Vázquez--.

LISTAXE DA PLATAFORMA

Así o recolle unha listaxe ao que tivo acceso Europa Press que manexa a plataforma de afectados o descarrilamento na curva da Grandeira, onde perderon a vida 80 persoas e 144 resultaron feridas en xullo de 2013.

Precisamente esta plataforma respondeu o dato dos 39 concellos situados a favor da comisión co voto a favor ou a abstención do PPdeG este xoves ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, despois de que este abrísese a apoiar a investigación, pero nunca ata que se resolva o proceso xudicial.

Noutro caso de concello que goberna o Partido Popular, no municipio ourensán de Xunqueira de Ambía, o rexedor José Luís Gavilanes estivo moi implicado na presentación da moción, segundo destaca, en declaracións a Europa Press, un dos portavoces da asociación de vítimas, Rogelio Bernardo.

Rogelio Bernardo encargouse desde hai meses do traballo para conseguir que concellos e deputacións aproben esta moción, pero subliña que é "cousa de todos", posto que as vítimas e os seus familiares foron fundamentais en cada localidade coa súa asistencia aos plenos.

Valora, así, conseguir que 39 municipios de Galicia apoien as súas demandas en procura de "verdade e xustiza", e chama a atención sobre que estas administracións representan a máis de 1.351.000 cidadáns.