O BNG levará ao Parlamento a creación dun protocolo de actuación en caso de retencións na AP-9

O BNG levará ao próximo pleno da Cámara galega a creación dunha serie de medidas para paliar as molestias que ocasionan os atascos que se producen na AP-9 e que inclúe multas a Audasa polas retencións dos últimos meses e rebaixas nas peaxes mentres duren as obras.

Así o avanzou a portavoz parlamentario do Bloque este luns en comparecencia de prensa, onde debullou que a iniciativa tamén propón o impulso dun protocolo de actuación en caso de retencións que obrigue á concesionaria a levantar as barreiras se as colas nas peaxes superan o quilómetro de lonxitude.

Ademais, o BNG, como xa anunciou tras os atascos rexistrados en Semana Santa, quere impor multas a Audasa polas retencións dos últimos meses, así como a rebaixa as peaxes mentres duren as obras que afectan a varios tramos da Autoestrada do Atlántico.

Así mesmo, Pontón volveu a reclamar que a concesionaria recupere "todos" os postos de traballo perdidos nos últimos anos, xa que iso, ademais de crear emprego, redundaría nunha mellor prestación do servizo.

Todo iso, segundo incidiu a líder frontista, debe abordarse neste momento para "anticiparse" ás retencións que se producen durante os meses de verán e que fai que os galegos "paguen peaxes por quedar atrapados" nas estradas.

O PP "AVALIARÁ" A PROPOSTA

Preguntado sobre estas propostas do BNG, o portavoz do PPdeG na Cámara galega, Pedro Puy, indicou que a iniciativa "será analizada" polo seu grupo, á vez que defendeu que desde a Xunta se está "actuando" para reducir "as molestias" que ocasionan as obras da AP-9 aos seus usuarios.

Deste xeito, Puy manifestou que "moitas" destas obras foron "demandas desde instancias políticas" --como a ampliación da ponte de Rande--, aínda que esgrimiu que os populares traballan desde o Goberno galego para que "non afecten os usuarios máis da conta".

Así mesmo, o popular expresou que o Executivo autonómico "xa se dirixiu" á secretaría de Estado e á propia empresa para que "apure a resolver estes problemas" que, ademais, serán un dos temas que estarán sobre na mesa na próxima reunión da comisión mixta para a xestión da AP-9 integrada por Xunta e Fomento.