O Hospital Cunqueiro de Vigo acolle este martes a primeira 'Health 2.0 Galicia', sobre os Tics no sector sanitario

O Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo acollerá este martes a primeira reunión 'Health 2.0 Galicia', na que participarán máis de 200 actores do sector sanitario e de startups galegas, co obxectivo de debater sobre as novas tecnoloxías aplicadas á saúde e abrir o camiño cara a unha maior colaboración entre emprendedores e atención sanitaria.

'Health 2.0' é unha plataforma global que busca mellorar as condicións nas que se presta a atención sanitaria, e na súa reunión en Galicia contará con 200 asistentes e a intervención de relatores locais, nacionais e internacionais, como Aline Noizet, de Health 2.0 España, e Frederick Llordachs, CEO de Doctoralia.

Tamén destacan o doutor Homero Rivas, que é director de Cirurxía Innovadora da Facultade de Medicina de Stanford, en California, e está implicado no avance da saúde dixital e móbil; a enfermeira Anna Sort, pioneira na gamificación aplicada á saúde; e o doutor Jordi Serrano, médico de familia, CEO de Universal Doutor e cofundador de 'Zero Mothers Die'.