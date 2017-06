AM.- Jaime Sousa toma o bastón de mando de Cartelle tras 26 anos de mandato de Carmen Leyte, histórica do 'baltarismo'

O ata agora tenente de alcalde de Cartelle (Ourense), Jaime Sousa, converteuse este sábado no novo rexedor da localidade ourensá, cuxo bastón de mando municipal sostivo durante 26 anos, desde 1991, Carmen Leyte, tamén senadora e unha das dirixentes históricas do 'baltarismo' na provincia.

María del Carmen Leyte | Fonte: Europa Press

Leyte, que xa formalizou a súa renuncia nun pleno previo e continúa como concelleira, admitiu, en declaracións a Europa Press, "sentimentos atopados" ante o cambio, pero subliñou que a decisión de dar un paso atrás no ámbito municipal adoptouna con Sousa "de mutuo acordo" dado as súas maiores obrigacións no Senado.

De Sousa, co que traballa "man a man" desde 1991, só ten boas palabras. "É unha persoa moi traballadora e servicial", recalcou, convencida de que continuará "con éxito" o labor no municipio ourensán.

Ela abandona a Alcaldía "satisfeita" polo traballo feito e convencida de que Cartelle experimentou "un antes e un despois" desde 1991, con "grandes avances" en infraestruturas e servizos.

A dirixente ourensá, de recoñecida afinidade ao 'baltarismo', quixo agradecer ao seu partido, que lidera na provincia o tamén presidente da Deputación, Manuel Baltar, e en Galicia o titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, toda a "confianza" recibida nos seus distintos postos de responsabilidade.

"Agora as miñas responsabilidades aumentaron moito no Senado (onde ocupa un escano desde 2008) e hei de cumprir con elas", resolveu.

"ILUSIÓN"

Pola súa banda, unha vez ratificado como alcalde polo pleno, Sousa trasladou a Europa Press que asume "con ilusión" este novo reto e avanzou que abordará un proxecto de "continuidade" do traballo feito ata agora "de xeito conxunto" coa súa antecesora.

Non en balde, resaltou que a acompañou como tenente de alcalde desde 1991. Tamén destacou que o PP de Cartelle ten "un equipo con xente con menos de 30 anos", que "combina" a experiencia coa renovación.

Por último, atribuíu a este traballo "en equipo" o feito de que os veciños dean a confianza maioritaria ao PP en cada cita electoral.