Crédit Mutuel abandona o consello de Banco Popular tras a compra de Targobank

Banque Féderative du Crédit Mutuel renunciou á súa posición como vogal no consello de administración de Banco Popular despois adquirir a participación do 48,98% que o banco presidido por Emilio Saracho posuía en Targobank por 65 millóns de euros.

Nun comunicado remitido á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), Popular informou de que Crédit Mutuel, que posúe unha participación do 4,06% na entidade, renunciou ao seu posto como vogal no máximo órgano de goberno do banco con efecto desde o pasado 2 de xuño, cando se pechou a desinversión.

Deste xeito, o consello de administración de Popular contará a partir de agora con trece membros, un menos que antes da operación, tras a saída de Crédit Mutuel.

A desinversión en Targobank reportou a Popular 65 millóns de euros, aínda que devandito prezo non supón un impacto relevante nin nos seus resultados nin nos seus niveis de capital. A transacción, no entanto, aínda está suxeita ao peche das súas condicións definitivas, así como ás autorizacións regulatorias habituais, e espérase que culmine antes de finais do presente exercicio.