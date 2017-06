Arpa eléctrica galega contra a Avespa Asiática

Segundo o seu creador, o custe de fabricala non supera os 10 euros; mentres algúns modelos similares que hai en establecementos especializados dispáranse até os 600 euros.

Arpa eléctrica contra a vespa vetulina | Fonte: AGA

En Campo Galego, o xornal electrónico especializado no sector primario do país, explican polo miúdo as avantaxas deste trebello, que pode ser alimentado coa batería dun matamoscas eléctrico convencional.

A AGA traballa na redacción dun manual para que os seus socios poidan montar as arpas eles mesmos. Trátase de limitar o impacto dun depredador que ameaza a viabilidade de moitas granxas apícolas do país. No sector existe o convencenmento que, malia as trampas e erradicación de niños, a avespa asiática non poderá ser erradicada do país, polo que haberá que convivir con ela.