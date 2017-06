A Xunta destina 230.000 euros en publicitar o leite galego mentres seguen pechando explotacións

A Xunta segue destinando diñeiro en publicidade, a pesar das dificultades de determinados sectores produtivos, como é o sector agrario ou o lácteo. Así, nas últimas semanas acordou financiar con miles de euros campañas publicitarias nos grandes medios de comunicación entre as que destacan máis de 260.000 euros para difundir o ben que está o agro no país, tal e como xa informou GC este martes, ou 230.000 euros para promocionar o leite galego.

Feijóo durante a presentación da marca de leite Galega 100 por 100 en 2010

Unhas campañas que chegan, ademais, cando o sector agrario e gandeiro están pasando por malos momentos económicos. Así, o prezo de leite en Galicia –un pouco máis de 30 céntimos o litro-- é dos máis baratos do Estado, só superado polo que se paga en Aragón, e a moita distancia de comunidades como Asturias (33,7 céntimos por litro) e País Vasco (34,8 céntimos).

A esta situación, súmase, ademais, que o número de explotacións lácteas non deixa descender. En marzo pasado foron 75 menos que as 8.476 que había no arranque deste ano. E en todo o 2016 foron 615 granxas as que pecharon, máis do 60% do conxunto das que desapareceron en todo o Estado.

Os problemas

A explicación que dá a Xunta desta situación é “pola propia orografía galega e pola atomización das granxas leiteiras” que son “moitas e moi pequenas”. “Dúas cuestións que fan incrementar considerablemente o prezo de recollida e transporte do leite e que repercute directamente na rendabilidade do produto”.

Manifestación dos gandeiros do leite en Lugo | Fonte: campogalego.com twitter

E, con todo, a Xunta segue apostando por inxectar diñeiro nos medios de comunicación para falar do ben que está o sector. Así, o obxectivo do contrato é definir a estratexia de medios e soportes para desenvolver unha campaña publicitaria a nivel autonómico para promover o consumo de leite galego e, nomeadamente, do da marca Galega 100% como distintivo de calidade durante o ano 2017.

“Producir menos”, di a Xunta

No prego de condicións Medio Rural destaca que o sector debe aspirar a “producir menos pero cunha calidade óptima”. “Unha calidade que sexa un referente e un obxecto de desexo para o consumidor que ha de estar disposto a pagar por un leite superior asociado á nosa terra”.

Por iso, suliña, e como apoio ao sector gandeiro, desenvolve nos últimos anos diversas actuacións de comunicación ao abeiro da marca Galega 100% xa que o sector leiteiro representa a metade de todo o sector produtor lácteo do conxunto do Estado.

Distribución do diñeiro

Esta mesma consellería destinou tamén o pasado ano 230.000 euros a promocionar o leite galego. Como en todas as convocatorias de propaganda institucional, La Voz de Galicia foi o medio que máis recibiu, 72.500 euros, seguida de Televisión de Galicia; 50.000 e Faro de Vigo; 31.800. Estas son as cantidades totais do pasado ano: