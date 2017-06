Os sindicatos CIG, CUT e CC.OO. na fábrica de PSA Peugeot Citroën en Vigo trasladaron aos traballadores un manifesto polo que comunican a súa oposición ao incremento da produción na liña uno da factoría viguesa, sen que para iso adóptense primeiro "as medidas básicas e necesarias".

Devandito texto reivindicativo, que este xoves foi lido e entregado en asembleas en cada quenda --a falta da quenda de noite--, reivindica "as condicións laborais e a dignidade dos traballadores da liña 1", e censura a medida de aumento da cadencia que "a empresa pretende impor sen acordo coa representación social, e co silencio cómplice da maioría do comité de empresa".

En relación a iso, cuestionouse "que clase de representantes dos traballadores permite que a dirección esixa 463 vehículos --por cada oito horas, respecto dos 455 de agora-- sen esixir nada a cambio", e lembrou que este incremento se suma á xa "insustentable" situación que soportan os traballadores.

"Dicimos non a esta actitude da dirección", manteñen os sindicatos, que rexeitan asumir "gratuitamente" as necesidades da empresa e advirten que non permitirán "coaccións nin presións de ningún tipo a ningún traballador". "Xa abonda de cadeas cheas de persoas que padecen a dor coma se fose algo normal", apostilaron.

Durante as asembleas, as centrais sindicais tamén repartiron enquisas para preguntarlles aos empregados o seu parecer, entre outras cuestións, sobre se cren que as medidas que deu a empresa para a subida de vehículos son suficientes, como lles afectan as súas condicións actuais de traballo, se senten presionados e se ven o seu esforzo valorado economicamente.

Os sindicatos analizarán os resultados tras a quenda de noite, e xa avanzaron que, se así o consideran os traballadores, instarán á dirección a paralizar a posta en marcha desta medida ata adoptar as medidas preventivas correctas, crear un posto de traballo por UEP como mínimo, manter os postos creados durante a nova cadencia, reducir as cargas de traballo e incrementar os descansos.

SINDICATOS

Así mesmo aclararon que ás asembleas deste xoves foron convidadas todas as seccións sindicais de clase, "lamentablemente una delas declinou a súa participación", explicaron en referencia a UXT, antes de apuntar que esperan que o reconsidere e remarcar que manterán "as portas abertas" para que a central sómese ás mobilizacións.

"Quizais para algúns a situación á que nos enfrontamos os traballadores de montaxe non sexa o suficientemente grave como para dar o paso adiante en situacións que nos afectan a todos", reprobaron, recalcando que os traballadores de montaxe, "sendo o corazón da fábrica, --teñen-- a responsabilidade de pór freo a tanto abuso que raia o desprezo á condición humana".