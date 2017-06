Querela de 305.000 clientes contra a anterior cúpula do Banco Popular por estafa e falsidade contable

A Organización de Consumidores e Usuarios (OCU) presentou este luns unha querela na Audiencia Nacional en representación de máis de 305.000 aforradores contra a cúpula do Banco Popular en 2016, co expresidente Ángel Ron á cabeza, por falsidade contable e estafa.

La OCU presenta una querella contra la cúpula del Banco Popular | Fonte: Europa Press

A querela interpúxose, ademais de contra Ron, contra o exvicepresidente do Banco Popular Roberto Higuera; o exconselleio delegado Pedro Larena; a empresa que auditó as contas da entidade, PriceWaterhouseCoopers (PwC); ademais do socio asinante desas auditorías. É dicir, a OCU pide responsabilidades á cúpula que había no Banco Popular en 2016 e non a que estaba ao mando cando crebou.

"A OCU quere que todos os accionistas e bonistas sexan indemnizados e levar aos responsables ante a xustiza. Consideramos que se cometeron dous presuntos delitos: falsidade contable e estafa a investidores, polo que pedimos que se abran dilixencias e depúrense responsabilidades", explicou aos medios de comunicación na porta da Audiencia Nacional o avogado encargado da querela, Eliseo Martínez.

A portavoz da OCU, Ileana Izverniceanu, apuntou que a organización non descarta emprender accións por outras vías ademais da penal, xa que a intención é "recuperar o diñeiro dos pequenos aforradores que han visto que por unha presunta falsidade contable investiron cando as contas eran outras moi distintas".

INVESTIRON PORQUE AS CONTAS "NON ERAN REAIS"

A querela da OCU presentouse en representación de máis de 305.000 clientes que resultaron afectados na última ampliación de capital do Banco Popular, na que se achegaron unhas contas que "non eran reais", motivo polo cal os consumidores investiron, engadiu Izverniceanu.

Na súa opinión, os responsables disto serían os directivos do banco na etapa anterior á entrada de Emilio Saracho, quen se puxo á fronte da entidade en decembro de 2016 e estivo ata a quebra o pasado 7 de xuño.

Ademais, Izverniceanu sinala aos organismos reguladores como o Banco de España ou a Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) e "por suposto o Ministerio de Economía; haberá que preguntarlle ao señor Luís de Guindos, que dicía que o Banco Popular era solvente, que ocorreu en dúas semanas".

SARACHO VENDÍASE COMO "O CRISTIANO OU O MESSI DA BANCA"

O avogado Felipe Izquierdo é un dos prexudicados pola quebra da entidade. "Síntome estafado. Comprei accións despois da dimisión de Ron e coa entrada de Saracho, que se vendía como un Cristiano Ronaldo ou un Messi da banca", subliñou en declaracións aos medios de comunicación.

Izquierdo, que investiu 20.000 euros e asegura que ten "esperanzas" de recuperalos porque este é un "caso de libro" e existe o "precedente de Bankia", explicou que a querela se dirixe contra Ron e non contra Saracho porque considera que o primeiro é o "responsable do afundimento do banco", xa que foi a cúpula que el dirixía a que "presentou as contas de 2016".

Tamén opina que en España existe un "problema" cos organismos supervisores. "A CNMV nunca chega a tempo, nin lla ve nin lla espera. É un problema dos políticos; terían que sentar para que empecen a funcionar os órganos reguladores", afirmou.