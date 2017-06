O exportavoz nacional do BNG, Xavier Vence, criticou este xoves o "corpiño" que supón a UPG para o Bloque, xa que considera que "as posicións ideolóxicas e organizativas que controlan o desenvolvemento" da formación frontista "fan difícil facela atractiva".

Xavier Vence na Radio Galega | Fonte: Europa Press

Nunha entrevista coa Radio Galega, Vence asegura que o BNG "necesitaba unha refundación de discurso e unha estrutura que permitise realmente integrar xente nova", pero di que chegou "á conclusión" de que co "corpiño" da UPG "era un proxecto que non tiña o percorrido que necesitaba o país".

Respecto diso, defende que se necesita "un nacionalismo maioritario que represente á maioría da sociedade para ser alternativa de país", no canto de estar "condenados a ser minoritarios e ser relativamente marxinais".

"En Galicia é difícil construír unha maioría social ao redor dun partido comunista galego. Non creo que deban demonizarse os valores dos partidos comunistas, pero ao redor desa estrutura e dese proxecto é díficil chegar a unha maioría social", reflexiona.

Con todo, valora que a actual líder do BNG, Ana Pontón, ten "experiencia e táboas", pero "nin o problema son as persoas nin tampouco os salvadores dun proxecto, senón que o problema está na configuración do proxecto en si, de lograr que conecte coa xente".

"MESMO PROBLEMA" EN MAREA

Sobre En Marea, Vence cre que podería ter futuro se lograr madurar un proxecto político soberano en Galicia capaz de sumar sensibilidades nacionalistas e non nacionalistas. Advirte de que os partidos que a conforman poden facer perigar e sinala a Podemos e a Esquerda Unida.

"O modelo co que se configurou o BNG, cunha estrutura de partidos dentro moi disciplinados, acaba sendo un corpiño para o crecemento, e ese é o mesmo problema de En Marea, pode ocorrer que a lóxica dos partidos internos se impoña, a lóxica de Podemos e EU", avisa.

DESCARTA VOLVER A PRIMEIRA LIÑA

Así mesmo, Vence descártase para volver á primeira liña política. "Xa cumprín", deixa claro. Ademais, nega que lle fixesen propostas para participar no proxecto de En Marea, aínda que admite que "puido haber mensaxes indirectos".

"Eu xa fixen o meu papel, a miña contribución ao proxecto nacionalista e teño que recoñecer que non o conseguín, e neste sentido cumprín o meu papel", asevera. "Estarei á beira dos que camiñen nesa dirección, son precisas moitas mans para facer un proxecto político de fondo e maioritario para o país, pero sen estar na primeira liña", conclúe.