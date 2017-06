A Xunta reabrirá no primeiro semestre de 2018 o Centro de Menores Montealegre de Ourense, pechado desde 2012

A Xunta de Galicia prevé que o Centro de Menores Montealegre, situado en Ourense e pechado por reformas desde 2012, estea "operativo" no primeiro semestre de 2018.

Así o indicou o secretario xeral de Política Social, Francisco Javier Abad, que compareceu en comisión parlamentaria para responder a unha pregunta formulada polo Grupo Socialista sobre este centro, que foi pechado no ano 2012 para realizar reformas, pero que continúa clausurado.

Na súa intervención, Francisco Javier Abad asegurou que o centro, realizado nos anos 80, necesitaba importantes reformas a pesar dos "labores de mantemento" realizadas, polo que foi necesario cesar a súa actividade.

No entanto, negou a "desidia" nin a "inactividade" da Xunta durante este período, xa que, por exemplo, entre 2012 e 2015 recibíronse obras de reforma nesta infraestrutura por valor de 1,7 millóns de euros, que afectaron tanto ao seu aspecto exterior como ao interior.

Na actualidade, está a tramitarse unha última intervención por algo máis de 76.000 euros coa intención de dotar de dormitorios individuais os distintos módulos, mellorar a accesibilidade dun deles ou mellorar as condicións de seguridade, entre outras cuestións.

Con este panorama, Política Social estima que o centro estará "operativo no primeiro semestre" de 2018 e, unha vez "analizadas as necesidades globais" dos menores "determinarase a forma máis eficiente de xestión dos recursos", dixo o secretario xeral, que rexeitou concretar o seu será de xestión pública ou privada.

GALEUROPA

Por outra banda, este xoves compareceu tamén en comisión a secretaria xeral de Xuventude, Cecilia Vázquez, que informou de que o desemprego entre os participantes do programa de prácticas formativas non retribuídas en empresas europeas Galeuropa diminuíu un 67 por cento.

A secretaria xeral respondeu así a unha pregunta formulada polo Grupo Popular sobre os resultados desta iniciativa, que cualificou de "altamente positivos".

En particular, Vázquez precisou que o grao de satisfacción dos propios participantes, medido a través de enquisas, é do 80 por cento e que o 85 por cento dos participantes "conclúen que é unha oportunidade" para o seu futuro.

A responsable autonómica apuntou que os organizadores realizan varias medicións sobre a satisfacción dos participantes, nos que estes reiteradamente expresan a súa satisfacción coa iniciativa.

Cecilia Vázquez indicou que esta é unha das medidas do sistema de garantía xuvenil con maior porcentaxe de execución e "contribúe a mellorar as competencias profesionais dos mozos a través da realización de prácticas en empresas europeas". Galicia, engadiu, é a única comunidade que certifica as competencias adquiridas a través da participación en experiencias internacionais.