Critican a decisión da Fiscalía de Ourense por pedir abrir o proceso Baltar para condenar a denunciante

A Asociación Feminista Falando Nós expresou a súa máxima repulsa contra o recurso presentado pola Fiscalía contra o Arquivo da Xuíza de Instrución nº 3 de Ourense, que xulgou os supostos abusos sexuais cometidos por José Manuel Baltar, solicitando a continuación das actuacións pero no sentido de que se dirixan contra a propia denunciante por “denuncia falsa”.

Manuel Baltar, á saída dos xulgados | Fonte: Europa Press.

Esta entidade destaca a decisión da vítima de denunciar a representantes do poder político “por uns feitos que ben recordan ós tempos medievais no que os homes eran donos dos corpos das mulleres”. “O poder revólvese ante a conducta reivindicativa das mulleres que cuestiona o sistema establecido, no cal só temos un sitio que ocupar, o da obediencia e o silencio”, indica nun comunicado.

“É inaceptable que o sistema Xudicial, de aceptar esta proposta da Fiscalía, acolla actuacións deste tipo que o único que farán é confirmarnos que persoas de alto nivel de poder son intocables, e non só eso, se non que haberá castigo para quen así o desodeza, máis se son mulleres” manifesta Victoria Diéguez, voceira da asociación feminista.