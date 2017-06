O secretario xeral da federación autonómica de industria de CC.OO., Víctor Ledo, instou aos traballadores do sector do metal na provincia da Coruña a "secundar a convocatoria de folga para conseguir os seus dereitos e na defensa das súas condicións laborais", para o que se convocaron catro días de paro de 24 horas para o 22 e 27 de xuño e 4 e 5 de xullo.

Nunha rolda de prensa celebrada no local comarcal da CIG, o sindicalista explicou que convocaron a este paro aos traballadores das empresas importantes da comarca, neste caso de Navantia, a cuxos traballadores animou a acudir á manifestación que terá lugar o día 22 ás 12,00 horas en Ferrol.

Na súa intervención, Ledo destacou que "existen datos macroeconómicos que indican que se está producindo un crecemento económico pero esta situación non está a afectar aos traballadores" e que por iso non están "dispostos a que este posible cambio de ciclo económico non beneficie aos traballadores".

"Coa desculpa dunha crise-estafa, empeorásenselles as súas condicións laborais e non imos pasar se non se melloran as condicións laborais e restitúense moitos dos dereitos adquiridos que foron eliminados durante a mal chamada crise", defendeu.

Así mesmo, Ledo criticou que "tras dous anos de negociación a patronal segue sendo moi remisa a lograr algún acordo positivo para a clase traballadora". Así, asegurou que "unha das liñas vermellas" que non están dispostos a atravesar é a renunciar a cláusula de garantía salarial, ademais da reactivación dunha serie de pluses que estiveron conxelados desde o anterior convenio por falta de carga de traballo no sector, como son os de xefe de equipo e antigüidade", así como "a clausula de subrogación".

DOUS ANOS DE NEGOCIACIÓN

Pola súa banda, o secretario de organización da CIG en Ferrol, Ramón Alfonzo, criticou "o bloqueo sistemático por parte da patronal deste sector" que, segundo sinalou, prolóngase durante máis de dous anos e medio".

"A ausencia de revisión salarial está a lograr que este bloqueo lle salga gratis á patronal, e por iso fano", denunciou o membro da CIG, que lembrou que nos "últimos 25 anos non houbo unha folga neste sector. Por iso, considera que o que busca a patronal é "botar un pulso" aos traballadores ao estimar que este sector non vai ser capaz de defender o seu convenio, algo no que están moi equivocados, sendo a proba a convocatoria de catro días de folga".

Por último, María Palacios, secretaria xeral de metal, construción e afíns de UXT na comarca de Ferrol, asegurou que "os traballadores teñen que recuperar o poder adquisitivo que se ha ido perdendo ao longo destes anos".