Xulgan en Santiago a un home acusado de exhibir pornografía a unha menor, darlle drogas e abusar dela

Este mércores e xoves, a partir das 9,30 horas, terá lugar en Santiago o xuízo contra un home acusado de exhibir pornografía a unha menor, fornecerlle drogas e abusar sexualmente dela, tal e como indicou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Segundo a cualificación do Ministerio Fiscal, no abuso á menor participou tamén outro home, de quen o principal acusado abusara cando era menor e a quen introduciu tamén no mundo da droga. En concreto, o procesado, maior de idade e sen antecedentes penais, coñeceu á menor, que por entón tiña 15 anos, no transcurso dunhas festas de Ribeira (A Coruña). O acusado estaba acompañado nese momento polo outro home, coñecido da menor.

Dado que a menor necesitaba ir ao baño, o procesado ofreceulle ir á súa tenda para evitar o alboroto do lugar. A menor aceptou e o tres dirixíronse á tenda e, unha vez alí, o acusado acendeu o computador e exhibiu material pornográfico de contido homosexual á menor, cousa que fixo a través dun chat que tiña aberto con outro home, segundo explicou a fiscal no seu escrito.

A continuación, chegaron a téndaa tres amigos da menor --dous mozos maiores de idade e outra moza menor--. A todos eles mostroulles o material pornográfico e incitounos a quitarse a roupa e practicar sexo entre eles para gravalo mentres o outro home descoñecido víao a través da web cam. Todos eles negáronse. Tamén convidou á menor a fumar marihuana e ela contestoulle que non fumaba, tal e como relatou a fiscal.

A partir desta data empezou, a menor a ter máis relación co acusado principal debido á atracción que sentía polo outro procesado, quen traballaba na tenda do primeiro. Por esta razón, a menor empezou a frecuentar esta tenda, chegando a traballar para o home ao que se xulga este mércores e xoves.

A menor iniciou unha relación sentimental co outro procesado e empezou a saír de bares con este, acompañándoos sempre o principal acusado, quen empezou a incitar e a convidar á menor a consumir marihuana e haxix. Tamén a incitaba a consumir outro tipo de drogas, negándose sempre ela. É máis, o acusado chegou a apartar á menor dos seus pais, familia e amigos, o que ocasionou que a menor só se relacionase cos dous procesados, tal e como precisou a fiscal.

Un día, o acusado principal chegou a verter unha sustancia na copa da menor, vendo ela como removía a súa copa e sen sospeitar a presenza da droga. Cando a menor bebeu da súa copa comezouse a sentir mal. Durante o traxecto en coche, a menor ocupaba o asento de atrás do coche en estado semi-inconsciente. O acusado principal detivo o coche nun monte da zona e el e o outro procesado abusaron sexualmente da menor, dado que esta, debido á droga que lle verteu o acusado principal na súa copa, estaba ausente.

Por todo iso, a fiscal considera autores dun delito de abusos sexuais aos dous procesados. Pero ademais, a fiscal considera autor dos seguintes delitos ao home que será xulgado este mércores e xoves: exhibicionismo e provocación sexual, corrupción de menores en grao de tentativa e delito contra a saúde pública.

A Fiscalía pide para o principal acusado 31 anos e medio de prisión, mentres que para o segundo nove. En concreto, o caso procede do Xulgado de Instrución nº1 de Ribeira.