Remiten un chisco as máximas na costa, pero continúa a alerta en gran parte do interior

As temperaturas experimentarán un lixeiro descenso este mércores na metade oeste de Galicia, mentres que se mantén o aviso amarelo por temperaturas máximas superiores aos 36 graos centígrados en parte das provincias de Ourense e Lugo.

Termómetro, calor

Segundo o Boletín de tempo meteorolóxico publicado por Meteogalicia, recollido por Europa Press, mentres que na metade oeste as temperaturas experimentarán un lixeiro descenso, os valores máximos no val do Miño e Sil seguirán moi elevadas, por encima dos 35 graos.

Deste xeito, entre as 15,00 e as 21,00 horas deste mércores manterase o aviso amarelo por temperaturas máximas superiores aos 36 graos na zona do Miño de Ourense, na comarca ourensá de Valdeorras e no sur de Lugo.