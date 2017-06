O comité de Denso, provedor de PSA Peugeot Citroën, anuncia folga indefinida a partir do luns

O comité de empresa de Denso Sistemas Térmicos, liderado pola CIG, anunciou a convocatoria de folga indefinida a partir do 26 de xuño, para denunciar "incumprimentos" do convenio colectivo e paralización na negociación do novo convenio, entre outras cuestións.

Segundo confirmaron fontes do sindicato nacionalista, os principais puntos de desacordo entre os representantes dos traballadores e a dirección da empresa, na negociación do acordo laboral, céntranse na contratación, os ritmos de traballo e a subida salarial.

A CIG denunciou que, a pesar de que o actual convenio recolle que só un 15 por cento da contratación pode facerse a través de ETT, esa porcentaxe é maior na práctica. Así mesmo, criticou que, aínda que aumentaron as cadencias de produción, non se contratou operarios para atender ese incremento no ritmo de traballo.

Despois de 14 reunións coa dirección, o sindicato lamentou que non se produciron avances na negociación dun novo convenio, e que segue habendo "escollos", entre eles, a falta de acordo sobre a subida de salarios.

Ante este escenario, o comité optou por convocar folga indefinida, que comezará o 26 de xuño ás 6.00 horas, momento en que os traballadores se concentrarán ás portas da factoría, no Parque Tecnolóxico e Loxístico de Valladares.

Denso é unha multinacional de Toyota, e unha das súas filiais é Denso Sistemas Térmicos España, que fabrica sistemas de climatización para, entre outros construtores, PSA Peugeot Citroën en Vigo.