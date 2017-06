Noriega remodela o goberno de Compostela

O alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, anunciou este venres a remodelación levada a cabo no seu goberno co obxectivo de "repartir a carga de traballo" que concentran catro áreas, nomeadamente a Alcaldía e as concellarías de Jorge Duarte, Marta Lois e Branca Novoneyra.

O rexedor compostelán, Martiño Noriega.

"Existen catro grandes áreas con sobrecarga de responsabilidades e de traballo", explicou o rexedor compostelán, quen fixo fincapé na necesidade de realizar "unha repartición" da carga deste catro espazos. E é que, argumentou, o resto de concelleiros "levan xa dous anos" na Administración local e, polo tanto, "hai unha rodaxe e unha formación para afrontar os retos".

Deste xeito, María Rozas seguirá ocupando a primeira tenencia de Alcaldía, ademais de manter as delegacións de Economía e Facenda e de Persoal e Réxime Interno, ás que suma Contratación e Arquivo.

Pola súa banda, Jorge Duarte mantense tamén como segundo tenente de alcalde e concelleiro de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda e Mobilidade, competencias ás que suma as de Participación e Relacións Veciñais, que viñan exercendo desde a Alcaldía.

En cambio, no que ten que ver con Espazos Cidadáns, as competencias de Obras e Mantemento pasan ao concelleiro Rafael Pena, que será edil de Medio Rural, Mantemento e Obras para ou Reequilibrio Territorial. Porén, Jorge Duarte seguirase encargando das grandes obras.

MARTA LOIS, LIBERADA DE MERCADOS

En canto a Marta Lois, será designada terceira tenente de alcalde. Mantense tamén como portavoz do grupo municipal, coas competencias en Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo. As competencias en materia de Mercados pasarán a Noa Morais, que conserva Mocidade, Deportes e Benestar Animal.

Pola súa banda, Concha Fernández conserva as competencias que ten na actualidade: Políticas Sociais, Diversidade e Saúde, á vez que consolida a delegación de Centros Socioculturais.

No que respecta a Xan Duro, este suma as competencias de Innovación á Concellaría de Medio Ambiente e Convivencia, mentres que Manuel Dios mantén as delegacións que ten na actualidade: Educación e Cidadanía.

En canto á Alcaldía, seguirá sendo responsable de Lingua, Relacións Institucionais e Cultura e Festas, á espera da incorporación de Branca Novoneyra, que, en principio, se prevé para setembro.

CAMBIOS NA ESTRUTURA INTERNA

Estes axustes nas delegacións de competencias dos concelleiros irán acompañados dalgunhas novidades na estrutura interna do Concello. En concreto, o primeiro, aprobado este propio venres na Xunta de Goberno, é o nomeamento de Xaquín Monteagudo como director da Asesoría Xurídica Municipal.

Deste xeito, a Dirección de Área que viña ocupando queda liberada e será ocupada ao longo do verán por outra persoa. A continuación, Noriega precisou que das seis direccións de área que había no Concello seguiranse mantendo só dúas ocupadas: a de Réxime Interior e Persoal e a de Urbanismo.

Nos próximos meses tamén se vai a cubrir a xefatura de servizo da área de Centros Socioculturais, Educación e Dinamización Social, creada na última modificación da relación de postos de traballo do Concello.

CESAMENTO DA XEFA DO SERVIZO DE LICENZAS E URBANISMO

O alcalde anunciou o cesamento, mediante decreto asinado este venres, da xefa do servizo de Licenzas e Urbanismo, Berta Rosón. En concreto, o posto será ocupado por outra funcionaria do departamento, Ana Prieto.

Noriega explicou que a decisión responde "a unha ruptura de confianza porque a persoa cesada non estaba a aplicar correctamente as instrucións pactadas nas Mesas de Hostalería, nin respectaba os convenios que o goberno asinaba con asociacións culturais da cidade para a celebración de actuacións de música en directo".