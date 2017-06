O sector do metal da provincia da Coruña volveu este martes a tomar as rúas da capital herculina, Ferrol e Santiago para reclamar "unha solución" ao seu convenio colectivo, coincidindo coa segunda xornada de folga.

Manifestación del metal del martes 27 | Fonte: Europa Press

Así, en Ferrol, os traballadores acollidos ao convenio provincial siderometalúrgico participaron desde o mediodía nunha asemblea realizada no aparcadoiro dos campos de fútbol da Gándara, situado no polígono industrial que comparten Ferrol e Narón (A Coruña).

Os paros nesta cidade foron "totais" e non se rexistraron "ningún tipo de incidentes", segundo o representante de UGT Ramón Ramos, que asegura que non foi necesaria a utilización dos piquetes porque todos traballadores están "moi concienciados".

Pola súa banda, o secretario da Federación de Industria de CC.OO. de Galicia, Víctor Ledo, destacou que "o parou está totalmente consolidado no sector naval, onde ningún traballador tratou de entrar nos estaleiros de Navantia". Ao seu xuízo, isto demostra que esta segunda xornada de folga está a ser todo un éxito".

Ledo tamén incidiu en que "os traballadores ven fundamental para recuperar os seus dereitos e condicións laborais estes paros", o que leva ás centrais a "tomar un maior impulso, no caso de que non rectifique a patronal, para as dúas novas convocatorias do mes de xullo" --previstas para os días 4 e 5 de xullo--.

Mentres, na Coruña, ao redor de medio centenar de traballadores do metal marcharon polas rúas da cidade na segunda xornada de folga, na que os piquetes informativos lograron pechar as grandes empresas para demandar as melloras das súas condicións de traballo, coa actualización do seu convenio.

Durante a marcha, que partía ás 12,00 horas da Praza Luís Seoane hacía a Delegación do Goberno, os manifestantes lanzaron petardos mentres coreaban consignas como 'Así, así, nin un paso atrás' e 'Convenio do metal, solución'.

A marcha, que provocou cortes de tráfico polo centro da cidade, transcorreu con normalidade, do mesmo xeito que o resto da xornada de folga.

"A xornada está a ser un éxito; fomos capaces de meter a máis xente nos piquetes e de paralizar máis empresas. Imos por moi bo camiño", manifestou Eduardo Caamaño, de CIG Industria, antes de iniciar a marcha.

Igualmente, en Compostela os manifestantes tiraron petardos e cortaron parcialmente o tráfico desde o Polígono do Tambre ata as dependencias da Xunta en San Caetano.

A pesar da choiva, máis dun centenar de traballadores do sector secundaron esta marcha, coreando consígnaa básica de 'Convenio do metal solución'.

RECLAMACIÓNS

UGT, CC.OO. e CIG critican que a patronal "se negue" a incluír no novo convenio aspectos como a subrogación do persoal, a articulación de mecanismos de "fiscalización" do labor das mutuas no tocante ao control da seguridade laboral e os acordos sectoriais como o das auxiliares de Navantia.

Tamén esixen unha cláusula de revisión salarial "que garanta o poder adquisitivo" por encima do IPC, a activación dos pluses de antigüidade e xefatura de equipo, un "maior control" sobre as ETT e chegar a unha porcentaxe "mínima" de contratos indefinidos do 60%.

SEGUIMENTO DOS PAROS

Segundo informa a CIG, durante o piquete deste martes na Coruña nunha das empresas da patronal con presenza na mesa de negociación do convenio (hai catro patronais), o empresario achegouse ata a representación sindical e trasladou a súa disposición a convocar unha reunión para continuar negociando.

Apunta a central nacionalista que se repetiu o paro "total" en grandes industrias con representación sindical como Celsa Atlantic, Horta Coslada, Metalúrgica Gallega e Elaborados Metálicos Emesa. Ademais, esta xornada un piquete informativo trasladouse ata o polígono de Carral e, despois dunha asemblea informativa, "conseguiuse parar a actividade en Martiñán"..

En contrátalas máis importantes de mantemento de telecomunicacións e enerxía o seguimento tamén foi "moi elevado", engade, antes de valorar un incremento na porcentaxe de participación entre traballadores de concesionarios da comarca.

Así, un piquete percorreu os concesionarios situados en Perillo (Oleiros), pero con carácter "puramente informativo", de acordo á nota da CIG.

En Ferrol, indica, "o éxito da folga deixouse notar nos distingos polígonos" da comarca. O paro nas auxiliares do naval foi do 100% e no resto das empresas e concesionarios o peche foi "total".

Pola súa banda, en Santiago, o seguimento foi "mesmo superior" ao da xornada anterior. Os piquetes, segundo a CIG, "pasearon polo polígono do Tambre ante as portas pechadas das empresas sen que se producise nin un só incidente".

"Todas as grandes, como Castrosua, Kia, Noya Móbil e Arteal están pechadas", segundo explicou xa á primeira hora o secretario da CIG-Metal de Compostela, Benedicto Blanco.