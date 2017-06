Polémica pola revelación do roubo dun cadro de Martínez Villafínez no Museo de Pontevedra

Un cadro do autor Lino Martínez Villafínez foi subtraído do Museo de Pontevedra hai case dous anos. A peza atopábase exposta na colección do Sexto Edificio. A desaparición, revelada polo presidente da Asociación Amigos do Museo, Ernesto Vázquez-Rey, a través das redes sociais, foi confirmada este mércores polo propio director do Museo de Pontevedra, Carlos Valle.

Museo de Pontevedra | Fonte: FirkinCat en Wikipedia.

En concreto, Valle desvelou que o roubo se rexistrou en agosto de 2015, asegurando que se presentou denuncia "inmediatamente detectada esa desaparición". A continuación formulouse o pertinente parte ante a compañía de seguros que se fai cargo da póliza que asegura todo o contido do Museo.

Os investigadores da Policía rastrexaron as instalacións e revisaron todas as gravacións do circuíto interno de vixilancia sen obter resultados, dado que o cadro atopábase nun "ángulo morto" para a visión das cámaras.

Tamén quixo rexeitar as críticas por falta de transparencia ante este caso, dado que a desaparición "non se ocultou". "Fíxose exactamente o que se ten que facer nestes casos", insistiu Carlos Valle, que presentou denuncia persoalmente ante as autoridades. "Non é unha circunstancia como para enviar unha nota de prensa", insistiu.

Este mércores o actual responsable político do Museo, o deputado de Cultura, Xosé Leal, defendeu que esta institución é "seria e rigorosa" no seu labor científico e administrativa polo que rexeitou as acusacións de escurantismo e as teorías de "política ficción", advertindo de que tentar manchar a imaxe do Museo con esas afirmacións desacredita a esa xente".

"Paréceme ata vergoñoso, aquí séguense as canles que hai que seguir por lei", afirmou.

DURAS CRÍTICAS DE VÁZQUEZ-REY

"Catastróficas desdichas". Así cualifica Vázquez-Rey o que vén ocorreron no Museo de Pontevedra "por indicación dos políticos que rexentaban o sitio, co seu mellor criterio de superioridade xerárquica, e coa colaboración dalgúns técnicos que, buscando o seu propio beneficio, sacrificaron o interese xeral e, de paso, o noso patrimonio cultural", láiase nun artigo publicado recentemente no seu sitio web persoal, no que revelou por primeira vez o roubo da obra de Martínez Villafínez en 2015, do que non se tiña constancia.

Velaquí un extracto desa denuncia pública:

Os tabús están habitualmente cubertos por un manto de silencio e, as máis das veces, abordar estes temas é extremadamente complexo. Como nos din dende o ICOM “la idea ha sido muy bien restituída en el cartel 2017: destaca lo que no se dice o lo que no puede ser dicho fácilmente. Invita sobre todo a romper las cadenas del silencio para liberar las voces y apaciguar las conciencias compartiendo conocimientos entre el público y el Museo“.

E é precisamente ao que veño disposto, a desvelar historias escondidas e a expoñelas á luz pública co fin de darlle algunha explicación.

Hai aproximadamente dous anos desapareceu un cadro no Museo de Pontevedra, e ninguén dixo nada.

En 2015 un perfil anónimo na rede social Facebook achegóume unha serie de datos, dando por efectiva a desaparición da obra de Villafínez, indicándome a falta de gravacións que deitaran luz sobre o suceso. Cabe sinalar que naquela altura o director do Museo, Carlos Valle, estaba “limitado” no exercicio das súas funcións por un director de xestión nomeado pola deputada provincial que hoxe dirixe a Cidade da Cultura de Galiza, ao tempo, responsábel política do Museo.

O certo é que alguén, valéndose dunha colaboración estratéxica, sacou unha paisaxe do pintor Lino Martínez Villafínez dunha das paredes do sexto Edificio e esa obra, que é pública e que ten a protección de Ben de Interese Cultural, nunca máis volveu aparecer.

Abrollan as preguntas, para as que tristemente eu (aínda) non teño respostas.

O que teño son simples conxeturas que semellan evidencias: poidera ser que alguén aproveitara o cambio de goberno da Deputación Provincial para agochar no propio edificio, ou sacar ao exterior, unha obra de valor económico menor e pouco volume. Quizáis non haxa gravacións de seguridade, porque algunha persoa con poder suficiente, daquela, dera orde de eliminar as mesmas. E incluso, podería darse o caso de que participasen na trama de desaparición do cadro outras persoas. Actores ou actrices dispostas a representar un particular asalto cultural.

Está claro que nunca é bo momento para anunciar que desapareceu algo, pero non se pode ser transparente e xestionar o público dilixentemente sen intentar que as inxustizas sexan reparadas e que aquelas persoas que fosen responsábeis asuman as consecuencias dos seus actos.

Na vida, como na arte, non hai valor se non hai verdade, e é o único que precisamos para saber quen roubou o Villafínez