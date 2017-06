A Xunta convoca a sindicatos e patronal de transporte a unha reunión a tres bandas esta tarde, como esixían

A Consellería de Infraestruturas convocou a sindicatos e patronal do transporte de viaxeiros por estrada a unha reunión a tres bandas na tarde deste xoves, ás 17,30 horas, como esixían ambas as partes nun conflito que leva enquistado desde a semana pasada.

A estación de autobuses de Santiago, durante a folga | Fonte: Europa Press

En principio, o encontro vaise a manter co preacordo ao que chegaron as centrais sindicais este mércores de intensificar as protestas, cunha folga que converterán en indefinida --en lugar de só os martes e mércores-- "se non se chega a ningún acordo" esta tarde e se os traballadores así o secundan en asemblea.

Fontes sindicais consultadas por Europa Press sinalan que "poden cambiar as cousas" en función do que expoña a Xunta, cuxa intención é sentar "para falar da subrogación" do emprego co novo plan de reordenación das liñas de autobús.

"Se non se chega a ningún acordo, o conflito intensificarase sempre que traballadores secunden nas súas asembleas", advirten as mesmas fontes.

Pola súa banda, as federacións Anetra, Fegabús e Transgacar (que representan ao 90% das empresas afectadas pola primeira fase do plan) acudirán tamén á cita.