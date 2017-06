Quen está nese mar estrelado da ría de Vigo?

O proxecto i-SMALL xa navega. A cargo do grupo de Oceanoloxía do Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC en Vigo, empezou a súa singradura polas augas da ría de Vigo a bordo do buque oceanográfico Mytilus.

Proxecto i-SMALL: Imaxe de microscopia de epifluorescencia dunha mostra de auga tomada coa roseta oceanográfica | Fonte: Grupo de Oceanoloxía do IIM.

O proxecto i-SMALL 'Importancia do pequeno nun océano en cambio: desentrañando a variabilidade de curta escala e o papel do plancto pequeno' está liderado por Carmen González Castro e financiado con fondos FEDER achegados polo Ministerio de Economía, Industria y Competitividad cun total de 289.000 euros.

Unha das preguntas que se fai o grupo de Oceanoloxía é saber quen son os organismos máis pequenos da comunidade microbiana, nano- e picoplancton, empregando simultaneamente técnicas moleculares, HPLC, citometría e epifluorescencia. De feito, o grupo pregúntase: "Saberemos quen está aí neste mar estrelado da ría de Vigo?".