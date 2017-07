Ara Malikian abrirá o 17 de outubro no Teatro Principal de Ourense unha xira por varias cidades galegas

O violinista Ara Malikian abrirá no Teatro Principal de Ourense, o 17 de outubro, unha xira que lle levará a diversas cidades galegas para presentar o seu último espectáculo 'A incrible xira de violín', composto en gran medida por "temas inéditos e novas composicións".

Ara Malikian | Fonte: Europa Press

Así o confirmou este martes en Ourense o coproductor da xira, Miguel Toval, durante a presentación do concerto, nun acto no que estivo acompañado polo vicepresidente da Deputación, Rosendo Fernández, e pola directora do Teatro Principal, Olga Mojón.

O Teatro Principal acollerá ás 20,30 horas do 17 de outubro a "única" actuación de Malikian nun aforamento de pequeno tamaño ao longo desta xira.

"Será un concerto insólito, porque Ara Malikian xa non fai teatros cun aforamento tan pequeno. Pero apetecíalle sentir ao público máis próximo e volver ás súas orixes", explicou Miguel Toval durante a presentación da xira do violinista de orixe libanesa en Galicia.

Tras o seu reencontro co público ourensán, o músico libanés visitará Lugo (18 de outubro), Vigo (20 de outubro), Narón (21 de outubro) e A Coruña (22 de outubro).

A organización confirmou que tamén se baralla a posibilidade dun concerto en Santiago de Compostela coincidindo coa data que aínda ten libre (19 de outubro).

Tras dous anos de xira con Ara 15, na que o músico ofrecía aos espectadores un repaso pola súa biografía vital e musical, o público poderá descubrir un novo repertorio baseado no disco 'A incrible historia de violín', que relata a viaxe do violín co que o seu avó fuxiu do xenocidio armenio, en Turquía, en 1915.

Para a directora do Teatro Principal, Olga Mojón, "será un privilexio poder ver a Malikian nun espazo tan próximo e íntimo" como son as case 400 butacas do teatro. "Será como estar en familia", abundou.

É a segunda vez que o músico visita este escenario, no que xa se estreou cunha homenaxe a Paganini en colaboración coa 'Compañía de Teatro Illana', en abril de 2016.

As entradas para este concerto puxéronse á venda este martes, 4 de xullo, na web do teatro principal (www.teatroprincipal.com) e a través de Ataquilla. Os prezos varían entre os 45 euros das butacas; os 40 euros do primeiro piso e os 30 euros do Paraíso.