A oposición pide o cese do cargo do PP e xefe de Emerxencias da Estrada

A oposión no Concello da Estrada pide a dimisión do cargo do PPdeG e xefe de Protección Civil desta localidade, Carlos Faílde, tras publicar GC que empresas da súa titularidade recibían contratos públicos relacionados con emerxencias tanto da Xunta como do propio concello estradense.

Á esquerda, o alcalde da Estrada, Rueda e Faílde, de uniforme, nun acto oficial na Estrada nunha imaxe da web de Vicepresidencia

Tras dúas horas de debate o pasado xoves; PSOE, BNG e Móvete seguen pedindo unha comisión de investigación e o cese de Faílde no cargo. A súa empresa, Emersafe, factúralle regularmente material de emerxencias ao Concello; unha área, emerxencias, na que o coordinador municipal é, precisamente, o apoderado de Emersafe e marido da administradora única.

Segundo o PSdeG, é o propio Faílde quen, como coordinador de Protección Civil, firma a conformidade do material que lle entrega os provedores. "Tódalas cuestións relacionadas co coordinador de emerxencias da Estrada, tanto as adxudicacións de emerxencias feitas dende a Xunta e Concello en beneficio das empresas relacionadas con Faílde, como, tódalas lagoas sobre o seu posto de traballo, “significan que estamos diante dun caso de corrupción sistémica”, denuncian desde Móvete. “Agora é responsabilidade de toda a Corporación chegar ao fondo da cuestión e comprobar se os feitos en cuestión chegan a ser ilegais e, consecuentemente, depurar posibles responsabilidades”, engade esta formación.

No pleno, o alcalde presentou un Informe sobre Compatibilidade que pretendía zanxar o “Caso Faílde” apuntando que éste ten recoñecida a compatibilidade obtida por silencio administrativo. Foi solicitada o 20 de xuño de 2013, pero nunca se chegou a aprobar no Pleno que é o órgano que está facultado para, no seu caso, recoñecerlle a compatibilidade.

O BNG denuncia que o alcalde da Estrada non quere dar a cara nin dar explicacións nunha comisión de investigación. “Este asunto está afectando moi negativamente á imaxe de Protección Civil da Estrada, que presta un servizo moi importante aos veciños e veciñas”, indica. Neste sentido, o BNG da Estrada pide ao alcalde que cese a Carlos Failde das súas funcións como xefe de Protección Civil.