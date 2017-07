Un neno de 11 anos levou a xuízo á súa nai por darlle un bofetón tras negarse o menor a pór o almorzo, feito que o titular do Xulgado do Penal Número 2 da Coruña, José Antonio Vázquez Taín, viu "xustificado" fronte á actitude de "síndrome do emperador" do seu fillo, polo que absolveu á procesada.

Así se sinala no fallo con data 30 de xuño de 2017, recollido por Europa Press, no que o maxistrado explica que "os feitos foron puntuais e con provocación polo menor".

Segundo o relato de feitos probados, cando o neno tiña 11 anos, no domicilio da muller na Coruña "como queira que o menor facía caso omiso ás súas indicacións de que colaborase pondo o almorzo, pois permanecía escoitando música, e debido a que non só non obedeceu senón que chegou a arroxar o teléfono, a fin de que depuxese a súa actitude rebelde e violenta, deulle un bofetón moi forte a altura do pómulo esquerdo".

Nos feitos probados, o xuíz engade que con posterioridade a unha nova discusión entre nai e fillo, cando o menor pretendía irse de casa, a muller "tentou evitar que o pequeno saíse, para o que lle agarrou pola parte posterior do pescozo, causándolle un arañazo".

FALTA DE EMPATÍA

O xuíz Vázquez Taín destaca na súa sentenza que "sorprende a calculada frialdade do menor" e engade que "trata de dirixir a declaración e controlar todo o testemuño". "Dá pena comprobar a súa total falta de empatía", abunda o maxistrado no fallo.

O menor recoñece que a nai lle ordenou pór o almorzo e el négase e admite que "mantivo a súa actitude pois estaba a escoitar música no seu teléfono novo de alta gama". "E aínda que negue arroxar o teléfono, as súas dúbidas ao contestar indican que dalgún modo tirouno. Poida que simplemente lanzáseo ao chan, nin sequera á súa nai", concreta o xuíz.

"Está claro que a actuación do menor é totalmente equivocada", subliña o xuíz no fallo, no que engade que "por sorte a súa familia é acomodada e pode permitirse o tirar o diñeiro dun teléfono de alta gama, cuxo prezo, é igual aos ingresos mensuais cos que ven obrigados a vivir máis do 50% da poboación española".

"O seu comportamento non só mostra desprezo cara á autoridade materna, senón tamén cara ao esforzo e traballo que supón gañar un salario co que adquirir bens. E ademais incorre no acto de violencia que supón arroxar o teléfono", puntualiza o xuíz.

Por iso, sostén na sentenza que se trata de "unha clara exhibición por parte do menor dunha actitude de síndrome de emperador, que unicamente busca humillar e desprezar á súa nai".

"INMEDIATA CORRECCIÓN"

"De non mediar unha inmediata corrección, o menor trasladará devandito comportamento a terceiros e comezará a comportarse igual con compañeiros, veciños etc.", sostén o maxistrado, que considera que "acudir a unha corrección física moderada está xustificado". "E así se fixo", conclúe.

"A acusada non losqueou ao seu fillo para causarlle unha lesión, a súa intención era clara e trataba de pór fin á actitude violenta do menor, que é o que primeiro acode a un acto físico de forza, e ao seu comportamento totalmente despectivo cara a ela, negándose a algo tan lóxico como pór o almorzo", sentencia o xuíz, que absolve á procesada das acusacións.