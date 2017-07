O PSOE formalizou este mércores o seu cambio de postura sobre o accidente ferroviario de Angrois co rexistro no Congreso dun escrito co que pide crear unha comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas por ese sinistro que fai catro anos cobrouse a vida de 80 persoas e deixou 144 feridos.

César Ramos, deputado do PSOE | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa na Cámara Baixa, o portavoz socialista de Fomento, César Ramos, argumentou que o xiro do seu partido, que en 2016 votou en contra da comisión que solicitaba En Marea, responde a que cambiaron as "circunstancias" e a información relativa ao descarrilamento.

A catro días do cuarto aniversario dese fatal suceso, o PSOE tamén presentou unha proposición non de lei coa que insta o Goberno a reabrir a comisión de investigación técnica para substituír o informe que no seu día elaborou a CIAF (organismo colexiado do Ministerio de Fomento).

Aquel texto foi duramente criticado pola Axencia Ferroviaria Europea tras só identificar o exceso de velocidade e ao maquinista como causantes da traxedia.

"AÍNDA HAI DÚBIDAS"

Na súa intervención, Ramos explicou que o seu partido quere que a comisión de investigación política, que espera que apoien todos os grupos, incluído o PP, sirva para eliminar "calquera dúbida" que exista sobre as causas do descarrilamento, e que, ademais, os cidadáns teñan a "seguridade" de que ningún sinistro destas características vai producirse no futuro.

Segundo indicou, os españois "aínda teñen dúbidas" sobre este extremo e por iso é polo que o PSOE, tras o compromiso adquirido coa plataforma de vítimas do Alvia, procedese a rexistrar ambas as iniciativas que considera que son "de xustiza".

En concreto, coa comisión de investigación, os socialistas pretenden que se traballe con "rigorosidade" e que, por tanto, ningún grupo teña a tentación de utilizala para facer "demagoxia", pero tamén con "empatía" e "sensibilidade" ao tratarse dun asunto "delicado".

A este respecto, lembrou as dúbidas expresadas tanto pola Comisión Europea como polas vítimas sobre a independencia da comisión técnica que estudou o accidente, así como determinados aspectos do informe que redactou.

Despois de escoitar aos afectados e de ter "toda" a información, o dirixente socialista subliñou que o PSOE cambiou de opinión e a executiva federal do pasado luns decidiu impulsar estas dúas iniciativas parlamentarias.

Precisamente na súa reunión do luns pola tarde, o PSOE e Unidos Podemos acordaron impulsar unha comisión de investigación no Congreso sobre o accidente de Angrois, pero os socialistas decidiron presentala en solitario xa.

TRABALLARÁN CON UNIDOS PODEMOS

"Temos formas de pensar moi parecidas, pero iso non quere dicir que o PSOE deixe de presentar as súas iniciativas", manifestou Ramos, recalcando que iso non quita que despois na comisión de investigación ambos os grupos poidan actuar "conxuntamente" e chamando a fixarse menos nos "xestos" e máis nas "conclusións" co fin de que as vítimas saian "satisfeitas".

Nesta liña, a presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, advertiu de que o seu partido non vai permitir que este accidente ferroviario convértase nun motivo de "confrontación política" entre PSOE e Unidos Podemos, singularmente con En Marea.

"Non imos permitir que se xere un debate político artificial sobre a falta de consenso neste tema", salientou Cancela, antes de asegurar que as partes traballarán "conxuntamente" porque hai que "antepor" o que é o fundamental: "o esclarecemento dos feitos e a depuración das responsabilidades políticas".

PREVISIBLEMENTE ATA SETEMBRO

En Marea ten rexistrada unha petición para que o Congreso investigue ese asunto, pero ata agora PP, PSOE e Cs tíñana bloqueada na Mesa do Congreso impedindo o seu debate.

Unha vez que o órgano de goberno dea vía libre a esta ou á rexistrada polos socialistas, a xunta de portavoces poralle data para que sexa discutida no pleno, o que non sucederá previsiblemente ata setembro.