A Xunta aspira a baixar a 3 meses o tempo de valoración de discapacidade coa axuda de médicos do Sergas

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou unha proposta para tentar "mellorar" os procesos de valoración de discapacidade en Galicia e rebaixar o tempo de tramitación dos 16 meses actuais a tres.

Consello da Xunta deste xoves 20

Segundo o plan exposto polo conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, na reunión semanal do Executivo e ao que aludiu Feijóo na rolda de prensa posterior, aspírase a "coordinar" equipos sanitarios e de valoración social para rebaixar a bolsa de persoas con discapacidade que esperan a ser atendidos na comunidade.

Neste proceso, unha das claves novas será que os médicos do Servizo Galego de Saúde que así o desexen poderán "voluntariamente" facer as valoracións, informes que as persoas en situación de discapacidade poderán trasladar aos servizos sociais e así axilizar un proceso.

Preguntado respecto diso, concretou que os profesionais que opten por dar este paso recibirán "unha gratificación".

