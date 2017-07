Localizan en bo estado á octoxenaria desaparecida en Vimianzo (A Coruña) desde este venres

A octoxenaria desaparecida desde a tarde deste venres en Vimianzo (A Coruña) foi localizada e atópase en bo estado.

Segundo informa o 112, a muller, de 81 anos, foi atopada por dúas persoas que ían dacabalo pola zona onde se lle perdeu a pista. A anciá foi localizada sobre as 13,15 horas.

Deste xeito, a Unidade Operativa de Drons da Axencia Galega de Emerxencias (Axega) non chegou a intervir no operativo, xa que estaba previsto que os avións non tripulados sobrevoasen a zona ao mediodía ou durante as primeiras horas da tarde.