A Cidade da Cultura acolle este luns a entrega das Medallas de Galicia 2017

O Museo do Centro Gaiás da Cidade da Cultura será un ano máis a sede da gala de entrega das Medallas de Galicia 2017, que este ano recoñecen ao edil popular de Ermua asasinado por ETA Miguel Ángel Blanco, o expresidente luso Aníbal Cavaco Silva, o presidente do Consello de Estado, José Manuel Romay Beccaría; e a empresaria Isabel Castelo.

Cidade da Cultura, Santiago de Compostela | Fonte: Europa Press

O acto, que se celebra na véspera do Día de Galicia e cando se cumpren catro anos do accidente ferroviario de Angrois, arranca ás 13,00 horas no complexo de Santiago de Compostela.

As Medallas de Ouro de Galicia son o máximo recoñecemento que o Goberno autonómico entrega a personalidades ou colectivos cuxa traxectoria ve "comprometida" coa comunidade, tendo en conta que a súa actividade "honra" a Galicia. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou os nomes dos galardoados o pasado 13 de xullo ao termo da reunión semanal do seu Executivo.

A cerimonia arrincará coa actuación de Nova Galega de Danza coa peza 'Creación', sacada do seu último traballo 'Son'. Tras isto, o chanceler da Medalla de Galicia procederá á lectura do decreto de concesión dos galardóns, que serán entregados polo titular do Executivo autonómico.

María del Mar Blanco estará en Santiago representación do seu irmán, Miguel Ángel Blanco, de cuxo asasinato a mans da banda terrorista ETA cumpríronse 20 anos este mesmo mes de xullo.

Será a primeira das Medallas que se outorguen na gala, que continuará coa imposición da distinción á empresaria Isabel Castelo. A continuación será a quenda do expresidente da República Portuguesa António Cavaco Silva e, por último, subirá ao escenario José Manuel Romay Beccaría.

Tras a intervención de Feijóo unha vez entregadas as Medallas, unha nova actuación do grupo Nova Galega de Danza, nesta ocasión coa súa peza 'Saias', porá o broche a unha gala que será clausurada coa interpretación do Himno de Galicia polo tenor Enrique Alberto Martínez e a tradicional foto de familia dos premiados.

MIGUEL ANXO BRANCO: DESCENDENTE DE GALEGOS

Miguel Ángel Blanco naceu en Ermua (Bizkaia), fillo dun galego de Xunqueira de Espadañedo e dunha galega da Merca. Licenciado en Económicas, iniciou a súa andaina política con 27 anos e foi concelleiro na súa localidade natal, decisión que o puxo no foco de ETA. En xullo de 1997 foi secuestrado e asasinado pola banda terrorista.

Durante o anuncio da lista de premiados, Feijóo incidiu en que Miguel Ángel Blanco é "un símbolo de liberdade e da democracia", un home "valente", que non dubidou "en defender a liberdade nun tempo de terror", e que a entrega da Medalla de Galicia recoñece a todas as vítimas do terrorismo.

"HOME DE ESTADO" E MENTOR DE FEIJÓO

Natural de Betanzos (A Coruña), licenciado e doutor en Dereito, José Manuel Romay Beccaría chegou, por oposición, con só 25 anos, a ser letrado do Consello de Estado, institución que hoxe en día preside.

Na súa traxectoria foi vicepresidente do primeiro Goberno autonómico de Galicia e serviu á comunidade como presidente da Deputación da Coruña entre 1987 e 1990. Tamén foi conselleiro de Agricultura e de Sanidade da Xunta.

Posteriormente foi ministro de Sanidade. No ámbito de partido, antes de ocupar a Presidencia do Consello de Estado, foi tesoureiro do PP, formación na que exerceu outros cargos e é recoñecido o seu papel como mentor de varios dirixentes, entre eles, o propio Núñez Feijóo.

ESTREITAR LAZOS

Aníbal Cavaco Silva é un expresidente luso, nacido no Algarve e doutor en Economía.

Feijóo, tras subliñar que Cavaco Silva é un dos políticos que máis contribuíu a perfilar o país na era democrática, lembrou que o expresidente luso sempre tivo claro que Galicia e Portugal debían "estreitar lazos".

De feito, baixo a súa Presidencia, destacou que se fortaleceu a cooperación transfronteiriza. "Recoñecemos así a un cooperador leal, a un dirixente sensato, a un amigo de Galicia", afirmou.

CARÁCTER SOLIDARIO

Pola súa banda, coruñesa, Isabel Castelo D'Ortega foi cantante profesional de ópera, profesión que deixou para dedicarse á empresa. Presidenta de honra do Grupo Seguros Ocaso preside tamén Castman Patrimonios, unha sociedade dedicada a actividades de aluguer humanitario.

Na actualidade, está retirada da súa faceta empresarial, pero Feijóo reivindicou que "serve a Galicia desde a actividade benéfica". O seu carácter solidario xa recibiu varios recoñecementos de Unicef, Cruz Vermella e a Asociación Española contra o Cancro.

Ademais, posúe a Gran Cruz da Orde do Mérito Civil e a Medala de Ouro ao Mérito no Traballo.