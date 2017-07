A curva da Grandeira acolle unha sentida homenaxe aos 80 falecidos catro anos despois

A homenaxe aos falecidos no accidente do tren Alvia ocorrido agora fai catro anos no barrio de Angrois, xunto á curva da Grandeira, transcorre este luns, de novo, presidido pola demanda de non esquecer por parte das vítimas e os seus familiares.

Homenaxe ás vítimas de Angrois | Fonte: Europa Press

No 'campo da festa' desta zona de Santiago, onde o descarrilamento dun convoi provocou 80 mortes e deixou feridas a 144 persoas, a plataforma de afectados lembra aos que xa non están nun sentido acto que concluirá ao redor das 20,40 horas, momento no que se produciu a traxedia o 24 de xullo de 2013.

Previamente celebrouse unha misa na Colexiata de Sar e, pola mañá, unha manifestación reivindicativa para reclamar "verdade, xustiza e reparación" percorreu as rúas compostelás.

