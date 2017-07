Centenares de mozos protagonizaron unha mobilización na tarde deste luns, véspera do Día da Patria, para reclamar unha "Galicia soberana" que "non poden ter no actual marco do Estado español".

Manifestación polo Día dá Patria de colectivos independentistas | Fonte: Europa Press

A marcha, convocada por varias organizacións xuvenís independentistas, iniciouse na Alameda compostelá ás 20,00 horas e, tras percorrer as rúas da capital galega, concluíu na Praza do Toural ás 21,00 horas.

A responsable de Organización de Erguer e membro da dirección nacional de Galiza Nova, Iria Figueroa, puxo o foco no estudiantado para que "tome conciencia" do "fundamental" que é cambiar o sistema educativo.

Este modelo, apunta, deixa "totalmente marxinada" á lingua e á historia de Galicia e "non permite poder vivir en liberdade aos mozos nunha República galega que rompa coa sociedade capitalista e patriarcal".